Luis Gilberto Murillo retira su precandidatura para respaldar la aspiración de Iván Cepeda

Luis Gilberto Murillo, actual canciller y figura clave del oficialismo, anunció este martes su decisión de declinar su precandidatura presidencial para sumarse a la campaña del senador Iván Cepeda. Este movimiento estratégico dentro de las fuerzas del Pacto Histórico busca consolidar una sola plataforma de cara a los comicios de 2026, bajo la premisa de mantener la unidad de los sectores progresistas y dar continuidad a las políticas del actual gobierno en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

La decisión se produce tras varias semanas de consultas internas en las que se evaluó el desempeño de las distintas figuras del Gobierno en las encuestas de intención de voto. Murillo, quien ha desempeñado un papel fundamental en la política exterior del país, señaló que su renuncia no implica un retiro de la vida política, sino un compromiso por fortalecer la candidatura de Cepeda, quien representa una de las alas más sólidas del Congreso y cuenta con el respaldo de diversos movimientos sociales.

Esta alianza redefine el tablero político en Colombia, pues concentra el apoyo de sectores que anteriormente se dividían entre el perfil técnico-diplomático de Murillo y el liderazgo legislativo de Cepeda. Analistas políticos sugieren que este paso podría forzar a otros precandidatos de la coalición a definir sus posturas, acelerando la selección de un candidato único mediante una consulta popular o un consenso interno antes de que finalice el año.

A pesar de este respaldo, la campaña deberá enfrentar retos significativos, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y la gestión de la seguridad en las regiones. Mientras Iván Cepeda agradeció el gesto de Murillo calificándolo como un acto de «generosidad política», la oposición ha criticado el movimiento, señalando que se trata de una estrategia para asegurar la permanencia del proyecto político actual sin abordar las críticas a la gestión ministerial.