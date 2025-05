Radicales de extrema derecha, seguidores de Trump, «‘Woke'», «marxista» y promigrantes reaccionan contra el Papa León XIV por sus antecedentes contra deportaciones y excesos del capitalismo

–La elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo papa León XIV ha desatado una intensa reacción por parte de figuras de la extrema derecha en EE.UU., especialmente de los seguidores del mandatario Donald Trump y el movimiento MAGA, acrónimo de ‘Make America Great Again’ (Hagamos que EE.UU. vuelva a ser grande), lema de su campaña electoral.

El nombramiento de Prevost como sumo pontífice ha sido motivo de discusión, incluso, desde la elección de su nombre papal, debido a que se inspira en el legado del papa León XIII, quien durante su gestión entre 1878 y 1903 dio inicio a la llamada «doctrina social» de la Iglesia Católica, que en su momento revolucionó la institución eclesiástica al también criticar y denunciar los excesos del capitalismo, defender los derechos de los trabajadores y abogar por la justicia social.

Sumado a esto, antes de ser electo como sucesor del papa Francisco, de quien Prevost era muy cercano y compartía muchas de sus opiniones e ideas, el ahora nuevo pontífice reivindicó, por ejemplo, la carta enviada por el entonces sumo pontífice a obispos estadounidenses, en la que se condenaban las deportaciones masivas y se pedía resistir a los discursos discriminatorios.

De igual forma, Prevost ha respaldado en redes sociales las denuncias contra las duras políticas migratorias. Compartió, por ejemplo, una publicación crítica con las deportaciones a El Salvador, en la que el escritor católico Rocco Palmo transmitía la indignación del obispo auxiliar de Washington, Evelio Menjívar. «¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse?», decía el mensaje en alusión directa a Trump y al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En 2018 también compartió un mensaje del cardenal Blase J. Cupich que se hizo viral: «No hay nada remotamente cristiano, estadounidense ni moralmente defendible en una política que separa a los niños de sus padres y los encierra en jaulas. Esto se está llevando a cabo en nuestro nombre y la vergüenza recae sobre todos nosotros».

Prevost también se hizo eco de las críticas contra el vicepresidente de EE.UU., James Vance, por su postura radical contra los inmigrantes. En febrero pasado, difundió un artículo de opinión de la autora cubano-estadounidense Kat Armas titulado ‘JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás’, texto escrito en respuesta a declaraciones del alto funcionario, donde dijo que primero se debía amar a la familia y a su país, para luego «priorizar al resto del mundo».

Críticas del radicalismo MAGA

La elección de León XIV ya es vista por los sectores radicales como una continuación del legado progresista que inició Francisco en el Vaticano e incluso como un posible contrapeso a las polémicas políticas de Trump. Su perfil ha generado calificativos y rechazo en la extrema derecha, al considerarlo como un papa «marxista», «comunista» y «‘woke'», es decir, que está consciente de las injusticias sociales, los derechos humanos, la discriminación y temas de interés político.

Por ello, una activista cercana a Trump, Laura Loomer, ha manifestado con vehemencia su rechazo al nombramiento de Prevost como papa, porque considera que es un religioso «anti-MAGA, además de calificarlo como un promotor de «fronteras abiertas» y de ser un «marxista total como Francisco», por lo que advierte a los católicos a no tener «nada bueno que esperar» de su papado.

«No necesito ser católica para verlo con mis propios ojos. No hay nada que celebrar. ¿Qué quieres hacer? ¿Echar humo y llorar por un papa que apoya la migración masiva y la apertura de fronteras? Aquí está su nuevo ‘papa increíble'», escribió Loomer en X.

De igual forma, Steve Bannon, consejero de Trump y figura influyente en la extrema derecha, comentó en una entrevista reciente y reseñada por medios, que Prevost era uno de los candidatos «tapados», es decir que podía ser electo a pesar de no estar entre los favoritos.

Por ello, señaló que su elección sería el «peor escenario», porque «desafortunadamente, es uno de los más progresistas» de la Iglesia y cercano a Francisco.

Por su parte, Sean Davis, fundador del sitio web conservador The Federalist, criticó las antiguas publicaciones de Prevost en X y dijo que espera que esas posturas «políticas previas» no dicten la totalidad de su papado, aunque «revelan claramente algo sobre sus prioridades y visión del mundo».

Las publicaciones de Prevost antes de convertirse en León XIV reflejaban su preocupación por el sufrimiento de los inmigrantes, su interés ante el caso del asesinato del afroamericano estadounidense George Floyd en manos de la Policía, los refugiados, entre otros temas de interés social que chocan frontalmente con la visión de la extrema derecha estadounidense.

«Tuiteó o retuiteó opiniones políticas de izquierda sobre inmigración, George Floyd y Black Lives Matter, el calentamiento global y el control de armas. Atacó a Trump y a Vance», dice una parte del escrito de Davis en X, quien luego agrega que ojalá Prevost «entienda de ahora en adelante que sus nuevas responsabilidades son más importantes que retuitear opiniones absurdas (…) sobre la política estadounidense».

