Conversación telefónica sostienen el Papa León XIV y Zelensky: He invitado al Papa a Ucrania

–El presidente ucraniano, Volodymyr Zalensky, informó a través de la red social X que había mantenido su primera conversación telefónica con el Papa León XIV y le agradeció su apoyo al país, y le extendió una invitación para visitar Ucrania.

Vatican News

«Hablé con el Papa León XIV. Fue nuestra primera conversación, pero ya fue muy cálida y de gran profundidad. Agradecí a Su Santidad su apoyo a Ucrania y a todo nuestro pueblo». A través de su cuenta en la red social X, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo saber que había mantenido una conversación telefónica con el recién elegido Pontífice. La llamada fue confirmada por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.

I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the… pic.twitter.com/4ocbA7jnMK

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 12, 2025