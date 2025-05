Fenomenal escándalo sacude a Europa por viral video de extraña reunión de Macron con canciller alemán y primer ministro polaco en un tren en Ucrania ¿Qué estaban haciendo? VIDEO

–El gobierno francés reaccionó este lunes por el escándalo que suscitó un video que captó una extraña reunión del presidente Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, en el tren en el que viajaban a Kiev, la capital ucraniana, para asistir a una cumbre de la llamada ‘coalición de voluntarios’.

El hecho es que los personajes charlaban alegremente y se vieron sorprendidos por la presencia de los comunicadores. Los mandatarios se sentaron rápidamente a la mesa y Macron retiró apresuradamente un objeto que parecía una bolsa o un papel, y Starmer empezó a tapar algo con la mano.

Por supuesto, la grabación se hizo viral y desató un aluvión de teorías en redes sociales sobre lo que «escondían» los mandatarios.

Traducción: (Arriba)Cuando los fotógrafos llegan en medio de su pijamada, los tres idiotas en guerra parecen incómodos: ¡¿qué esconde #Macron?! (ver vídeo )

(Abajo) Los lectores agregaron contexto a este video.

Esto es un pañuelo.

El pañuelo se puede ver en la primera foto de este artículo de 20 minutos: 20minutes.fr/diaporama/diap….

También se puede ver en este informe de TF1: tf1info.fr/international/…

Este lunes, el Palacio del Elíseo, al comentar las especulaciones en la red social X sobre un supuesto intento del presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, de ocultar algo a los periodistas durante el viaje a Kiev, acusó a «los enemigos de Francia» de insinuar que un «simple pañuelo» en realidad es un paquete de «drogas».

