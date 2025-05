Pico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 13 de mayo No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8

–(Foto ACS).La restricción del pico y placa en Bogotá este lunes 12 mayo 2025 corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial: No pueden transitar los que tienen placa terminada en 7 y 8. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:

Miércoles 14: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 15: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 16: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 17: No aplica

Domingo 18 de mayo: No aplica

Restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

Miércoles 14: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Jueves 15: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

Viernes 16: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4

Sábado 17: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6

Domingo 18 de mayo: No aplica

La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

Martes 13: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

Miércoles 14: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Jueves 15: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

Viernes 16: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4

Sábado 17: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6

Domingo18 de mayo: No aplica

La restricción del pico y placa para servicio intermunicipal Sibaté – Bogotá – Sibaté, aplica así:

Martes 13: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3

Miércoles 14: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5

Jueves 15: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6 y 7

Viernes 16: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9

Sábado 17: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1

Multas y sanciones

Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son aproximadamente 711.750 COP.

Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.

Pico y placa solidario

Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial para circular sin restricciones.

Pasos para solicitar el Pico y Placa Solidario en Bogotá

Ingresa al sitio oficial del Pico y Placa Solidario. El único sitio oficial y seguro para este trámite es movilidadbogota.gov.co en el banner de Pico y Placa Solidario.

Antes de iniciar el registro, es necesario usar el Simulador de Tarifa que indicará el valor simulado a pagar por el permiso dependiendo de la duración (un día, un mes o un semestre), de las características del carro y de si está matriculado en Bogotá o no.

Una vez conocido el valor simulado a pagar, haz clic en el botón o en el menú Inicia tu registro, ve al formulario de Persona Natural y diligencia tus datos, los de tu vehículo y los del permiso que requieres.

Posteriormente, verifica que la información ingresada es correcta y registra la solicitud haciendo clic en el botón respectivo.

Diligencia el formulario con los datos de la persona que va a realizar el pago (dueña de la cuenta desde donde se va a debitar), ingresa a la plataforma de pago PSE (Pagos Seguros En línea) y efectúa el pago.

Una vez aprobado el pago, pasas al ambiente del módulo de sensibilización, validas tu identidad, haces el curso y te comprometes con Bogotá. Debes realizar el módulo de sensibilización una vez al año.

Una vez el pago es aprobado, tu permiso queda programado para iniciar en la fecha indicada en la plataforma, en la que será registrado el vehículo en la base de datos de vehículos exceptuados de la restricción de Pico y Placa.