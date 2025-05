–El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se declaró dispuesto a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo jueves en Estambul, pero insistió en la condición de que haya un cese el fuego verificable a partir de este lunes como condición para emprender el camino diplomático.

«Esperamos un cese el fuego pleno y verificable a partir de mañana 12 de mayo para que haya base suficiente para la diplomacia. No tiene sentido prolongar los asesinatos. Y espero a Putin el jueves en Estambul. Tengo la esperanza de que Rusia no esté buscando excusas», dijo en su cuenta de X.

El mensaje de Zelenski se produjo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera a Ucrania aceptar la propuesta de Putin de iniciar conversaciones en Estambul.

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, escribió este domingo en su cuenta de Telegram que esperará personalmente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Estambul el 15 de mayo para celebrar las negociaciones de paz. Sin embargo, Zelenski reiteró su exigencia de un alto el fuego completo.

«Esperamos un alto el fuego completo y duradero a partir de mañana que proporcione la base necesaria para la diplomacia. No tiene sentido prolongar la matanza», escribió el líder del régimen ucraniano. «Y el jueves esperaré a Putin en Turquía. En persona. Espero que esta vez los rusos no busquen razones para no hacerlo», agregó.

El mensaje de Zelenski apareció después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, escribiera en su cuenta de la red social Truth Social que Ucrania tiene que aceptar reunirse con los representantes rusos en Estambul «inmediatamente». «Al menos podrán determinar si es posible o no un acuerdo, y, si no lo es, los líderes europeos y EE.UU. sabrán en qué punto se encuentra todo, ¡y podrán proceder en consecuencia!», sugirió.

Previamente, Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, señaló que el Kremlin comunicará en los próximos días quién encabezará la delegación rusa en las conversaciones en Estambul.

En su balance ante la prensa sobre los resultados de los eventos y reuniones internacionales mantenidas en el marco de las celebraciones por el Día de la Victoria, Putin ofreció reiniciar el proceso de conversaciones y reiteró, una vez más, que Rusia nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana; algo que -subrayó- hizo Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú en 2022.

El mandatario ruso propuso reanudar las conversaciones directas el próximo jueves, 15 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, donde anteriormente se celebraron negociaciones entre las dos partes del conflicto antes de que Ucrania decidiera abandonarlas.

«Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en 2022, fue la parte ucraniana. En este sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales de 2022», aseveró el líder ruso.

«Reanudar las negociaciones directas, sin ninguna condición previa. Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo, en Estambul, donde se celebraron anteriormente, y donde fueron interrumpidas», precisó.

El 4 de octubre de 2022, Zelenski aprobó la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano sobre «la imposibilidad de mantener conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin», sin especificar a quiénes exactamente se prohibía entrar en contacto con Moscú, informan medios ucranianos.

A su vez, Moscú ha criticado repetidamente la decisión de Zelenski y ha exigido que sea reconsiderada. Este viernes, el presidente ruso reafirmó su disposición a entablar negociaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para encontrar una solución al conflicto ucraniano. «Pero aquí también hay cuestiones que requieren una atención especial», subrayó Putin, destacando que el decreto firmado por Zelenski, «cuando todavía era un jefe de Estado bastante legítimo», hace que sea casi imposible negociar seriamente una solución al conflicto. (Informción RT y DW)