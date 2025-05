Sentida despedida de Petro al expresidente uruguayo Pepe Mujica: «Adiós amigo; ojalá América Latina, algún día, tenga himno…»

–El presidente de Colombia, Gustavo Petro, despidió a su amigo José «Pepe» Mujica rememorando algunos momentos del «gran revolucionario» y evocando su ideal de la integración de América Latina.

Ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adios amigo. Ojalá América Latina, algún día, tenga himno, ojalá América del Sur se llame, algún día: Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina, pasa por contruir,… pic.twitter.com/u6Lt9LJfaC — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2025

Al exmandatario se le recuerda como el líder que convirtió a Uruguay en el país más avanzado de América en materia de respeto de los derechos fundamentales del trabajo, en particular la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga

Yo me iré, con mi último aliento. pic.twitter.com/wEt1mWqUmt — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2025

José Mujica alcanzó la presidencia de la República de Uruguay en 2010. No se instaló en la Presidencia y siguió viviendo donde siempre, en una casita de Rincón del Cerro, donde estaba dedicado al cultivo de flores como actividad económica. Convirtió a Uruguay en el país más avanzado de América en materia de respeto de los “derechos fundamentales del trabajo, en particular la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga.

"Me voy a morir feliz por haber vivido de acuerdo a lo que pensaba". pic.twitter.com/3zcf6v5Jzi — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2025

“No tengo religión, pero soy casi panteísta: admiro la naturaleza». «Me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios, o no. No soy creyente (…) Dentro de mi corazón todavía no puedo o no sé creer», expresó alguna vez.

Derrotados son los que dejan de luchar. Derrotados son los que dejan de soñar pic.twitter.com/vym029ZDZi — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2025

Mujica perteneció al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fue elegido diputado y senador, para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Luego de ocupar la Presidencia, fue electo senador nuevamente, en las elecciones de 2014. Renunció a este último cargo el 14 de agosto de 2018, retirándose de la actividad política como gobernante para dedicarse a la militancia popular. Fue el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Mujica pasó casi quince años de su vida en prisión. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como «rehenes». (Con información de religiondigital.org).