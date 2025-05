Petro reacciona al hundimiento de la Consulta Popular convocando marchas en todo el país y ordena a la fuerza pública no hacer uso de la fuerza contra el pueblo

–El presidente Gustavo Petro aseguró que en la plenaria del Senado se configuró un fraude para hundir la Consulta Popular y señaló que «el pueblo ya no se debe (dejar) arrebatar el triunfo. «La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora», precisó en su cuenta en X.

En otro trino el jefe del Estado sostuvo: «No se hundió la consulta popular» y reiteró «estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir».

El primer mandatario atribuyó el revés a una jugada del presidente de la corporación: «El senador Efraín Cepeda sabedor que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación».

Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo. pic.twitter.com/BHVeOryggg

