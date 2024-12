Expresidente Uribe defiende la «Operación Orión» en la Comuna 13 de Medellín: «Que se haga justicia, pero no política con la justicia»

–«Comuna 13, La Escombrera, antes y después de la Operación Orión», tituló el expresidente Alvaro Uribe Vélez un escrito de 22 puntos que leyó este viernes en una transmisión en directo desde ese mismo sector de la capital de Antioquia a través de su cuenta en la red social X, y en el cual hace una defensa de esa acción militar y arremete contra el presidente Gustavo Petro, acusándolos de «hacer política» con este caso.

«Que se haga justicia, pero que no se haga política con la justicia», proclamó el exmandatario.

«Antes era un centro de crimen, hoy es centro de arte y cultura», precisó Uribe Vélez y añadió: «Nunca apoyamos la impunidad. Pero la JEP y el Gobierno Petro-Santista lo que hacen es política con las víctimas de la Escombrera».

Advirtió que la comunidad da cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la Escombrera desde 1978 y puntualizó:

«No obstante que se han hallado cadáveres de tiempo atrás, ahora con la aproximación de la campaña y de las elecciones, el Petro- Santismo y la JEP, ante tanto fracaso, no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira».

Además precisó: «Debe poner cuidado el Petro-Santismo porque está convirtiendo más de 700 municipios en nuevas Escombreras», porque «por su único aporte a muchos sitios de Colombia es llevar y crecer criminales» y «porque la única actividad económica que ha formalizado es la de las empresas criminales».

El texto integral del escrito, es el siguiente:

Turistas del mundo; el arte que aquí los recibe estuvo anulado por la mordaza terrorista. Por eso la Operación Orión. Honor a los soldados y policías.

Yo quiero a los soldados de Colombia que nunca han sido beneficiarios de impunidad.

Que se haga justicia, pero no que se haga política con la justicia.

Colombia tiene muchas fosas comunes por la acción terrorista. También hay mucha denuncia especulativa, por propaganda política.

1- Cuando empezó el Gobierno que presidí, el 7 de agosto de 2002, la Comuna 13 estaba controlada, asesinada y secuestrada por grupos terroristas como los Comandos Armados del Pueblo del ELN, la FARC y los paramilitares.

2- Estas son algunas entre centenares de noticias que aparecían en medios de comunicación antes de nuestro Gobierno:

Más de 109 noticias de violencia en la Comuna 13 antes del 7 de agosto de 2002: ‘9 de marzo 2002, Habitantes de Belencito no escapan de las balas.

10 de marzo 2002, En enero y febrero disputas han dejado 77 muertos en la Comuna 13.

12 de abril del 2002, No para racha de muertes en la Comuna 13.

28 de abril del 2002, Guerra en la ciudad.

30 de abril del 2002, Medellín 20 años de llanto en las calles.

7 de mayo del 2002, Empresarios en medio de las balas.

22 de mayo del 2002, 10 horas de pavor en la 13, 9 civiles muertos y 37 heridos.

23 de mayo del 2002, Mañana de terror en barrios del occidente de Medellín.

23 de mayo del 2002, Crisis humanitaria en la ciudad de Medellín.

24 de mayo del 2002, En la iglesia del 20 de Julio no cabía tanto llanto.

3 – A los dos meses de iniciado nuestro Gobierno se hizo la Operación Orión.

4 – Orión se realizó con los mismos comandantes de la Fuerza Pública que estaban en Medellín cuando llegó nuestro Gobierno.

5- Orión fue ejecutada en forma conjunta por Policía, Ejército, Gaula, Das, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. La Fiscalía no podía investigar los crímenes allí cometidos por el control terrorista.

El objetivo era retomar por completo el control de una zona de Medellín que se encontraba bajo eI control de grupos ilegales. Las autoridades decomisaron armas, municiones, equipos de comunicación. Capturaron a 23 cabecillas y a 243 integrantes de las organizaciones criminales.

6- El alcalde Luis Pérez, no obstante que he tenido una buena relación con él y ha sabido de mi consideración, en ocasiones ha sido opositor agudo a nuestras tesis y acciones. He aquí algunas declaraciones, tomadas textualmente:

FRASE 1

‘Sobre la pacificación de la Comuna 13, este es un país democrático. La historia de la Comuna 13 la quieren escribir los que nunca fueron por allá y eso era un infierno urbano. Por eso, siempre digo piensen como estaba la Comuna 13, eran 170.000 y quedaron 100.000 porque fueron desplazados, había fábrica de armas, había reductos de las Farc, EIn y los paramilitares, mataron varias personas con armas largas. En otras zonas, había secuestrados, carros bomba, habían quitado todas las direcciones para que EPM no cobrara los servicios, eso era un infierno urbano y a todos les daba miedo, a la Policía la sacaban a bala.»

FRASE 2

‘Una ciudad no puede sostener un territorio a 10 minutos del centro, eso es lo que no dicen los que hablan de la Comuna 13, esa operación duró unas horas y pacificó la Comuna. Mil 100 homicidios menos en Medellín, en el primer año después de la pacificación».

FRASE 3

«A las 8 0 10 horas ya había 100 defensores humanos, 24 horas estuvieron los defensores protegiendo la zona. La historia de la Comuna 13 no la pueden escribir 30 avivatos que quieren recibir un aplauso, estamos en mora de

escribir la verdad sobre la pacificación de la Comuna 13″.

FRASE 4

‘Yo estaba de alcalde de Medellín cuando pasó Io que denomino la pacificación de la Comuna 13. Quiero preguntar, si no se hace esa pacificación, ¿cómo estaría esa Comuna? Hoy es un centro de cultura, es un punto mundial de turismo, de economía y de empleo. Es de 10 más próspero que tiene Colombia ante el mundo. La pacificación de la Comuna 13 sí valió

la pena (…) Si hubo violaciones, que las castigue eI Estado. Allá no podía ir el alcalde, la Policía ni el Ejército (…) Mi comportamiento ha sido totalmente demócrata, me siento muy feliz de pacificar la Comuna.», explicó en diálogo

con Blu Radio.

FRASE 5

«Como alcalde de Medellín yo llamo eso como la pacificación de la Comuna 13. La Comuna 13 estaba hace más de 25 años en manos de los Comandos Armados del Pueblo del ELN, de las FARC y de los paramilitares. Más de 100 mil personas habían sido expulsadas de la Comuna porque los bandidos no permitían que vivieran allá.

FRASE 6

Nosotros pacificamos la Comuna 13. Llevamos defensores de derechos humanos 24 horas al día para pacificar esa Comuna. En esa Comuna encontramos carros bomba, fábricas de armas, las escuelas eran los centros de la guerrilla para operar, para no dejar que nadie fuera allá. Y hoy la Comuna 13 es un ejemplo de cultura, es un centro internacional de turismo.

Allá van a cantar J Balvin, Maluma, creo que hasta Karol G. Todos los artistas quieren tener allá un mural. O sea la Comuna 13 se ha convertido como en el «Times Square» de Colombia. Allá el presidente Clinton cada que viene aquí a

Medellín va a visitar la Comuna 13. O sea es eI único proceso de paz que ha sido exitoso en Antioquia y en Colombia».

7- Noticias posteriores a Orión:

‘EI Mundo, 18 de octubre de 2002. La Ministra de Defensa afirmó que a la par con las acciones militares, se realizarán una serie de operaciones de tipo social en la Comuna 13, para garantizar que eI trabajo que se ha hecho hasta hasta nueva orden.

El Mundo, 19 de octubre de 2002

Titular: Ahora, a lo social.

En el barrio EI Salado, las autoridades rescataron a una familia de trece personas secuestrada por los milicianos porque uno de sus miembros había dejado la guerrilla.

El Colombiano, 19 de octubre de 2002,

Mediante la Operación Orión rescataron a 15 integrantes de una familia y asumieron eI control del 80% de los barrios de la Comuna 13.

El Colombiano, 20 de octubre de 2002

Titular: Que ahora llegue la ayuda del Estado

Habitantes de la Comuna 13 esperan más que un operativo militar. Se sienten tranquilos con la Fuerza Pública y piden que se quede. Dicen que las milicias controlaban hasta el más mínimo detalle en eI sector.

El Mundo, 20 de octubre de 2002

Titular: Se impone autoridad.

El Colombiano, 22 de octubre de 2002

Titular: Barrios de la 13 pusieron fin al aislamiento.

Técnicos de EPM hicieron presencia en los barrios de la Comuna 13, sector en eI que 10 servicios públicos de teléfono, alumbrado y redes de energía llevaban varios meses averiados a causa del conflicto armado. Ayer, la comunidad empezó a salir del aislamiento e incomunicación.

El Mundo 22 de octubre de 2002

Titular: Empleos para la Comuna 13

El alcalde de Medellín, Luis Pérez, hizo anuncios de inversión social.

EI Colombiano, 24 de octubre de 2002

Titular: Ahora sí, a terminar el año escolar en la Comuna 13

Ayer se inició el regreso a los colegios que habían suspendido clases. De a poco y con inquietud, alumnos y profesores regresaron al aula. Secretaría de Educación asegura apoyo para estas comunidades.

EI Colombiano, 24 de octubre de 2002

Titular: Expulsados por la guerra regresan a la Comuna 13.

Comunidad pide que la Fuerza Pública se quede en el lugar.

La universitaria Carolina Gómez, secuestrada hace tres días en Medellín, fue rescatada esta tarde por tropas combinadas del Ejército y de la Policía, en desarrollo de la operación para desalojar de un vasto sector popular a guerrilleros y paramilitares, informaron voceros oficiales.

El Ejército informó que encontraron una persona secuestrada que estaba encerrada en un escaparate y además de pie.

Regresaron los estudiantes para terminar el año escolar.

Empezaron a regresar los 70 mil desplazados.

8- Programas Sociales:

Obras después 2002: Realizadas por el Gobierno Nacional y por la Alcaldía de Medellín.

Biblioteca.

Metrocable.

Casa de la Justicia.

Colegio las Independencias.

Bulevar de la 99. Viaducto para comunicarlas.

Ampliación del Centro de Salud de San Javier y construcción de dos más.

Cobertura completa en afiliación al Sistema de Salud.

Escaleras eléctricas con Grafitour.

También llegaron Jóvenes en Acción, Familias en Acción, eI programa del Adulto Mayor.

Banca de oportunidades. Microcrédito.

Bienestar Familiar construyó un nuevo Centro.

9- Los delitos bajaron sustancialmente como resultado de Orión:

Antes de Orión, en los 5 años anteriores, hubo 15.243 homicidios en Medellín.

En los 5 años posteriores se cometieron 4.606 homicidios.

10- El alcalde Sergio Fajardo asumió el 10 de enero de 2004. Avanzó con aquellos programas sociales que correspondían a la ciudad y ayudó a la tarea del Gobierno Nacional de desmovilizar a los paramilitares. El alcalde Alonso Salazar continuó la misma tarea. Creo que ambos no tienen quejas del Gobierno Nacional que presidí.

11 – Nuestras políticas de Seguridad, Promoción de la Inversión y Cohesión Social contribuyeron eficazmente al progreso de Medellín.

12 – Hoy llegan más de 4 mil visitantes cada día.

La 13 es destino turístico de gran importancia, y recibe más de un millón de visitantes al año.

Antes era un centro de crimen, hoy es centro de arte y cultura.

13- Nunca apoyamos la impunidad. Pero la JEP y el Gobierno Petro- Santista 10 que hacen es política con las víctimas de la Escombrera.

14 – La comunidad da cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la Escombrera desde 1978. Todavía en 2019 la comunidad pidió que cerraran el depósito de escombros porque allí seguían arrojando cadáveres.

15 – Hay relatos dramáticos sobre las acciones de los terroristas que torturaban, asesinaban y tiraban los cadáveres a la Escombrera.

16- Como todo lo de los Gobiernos Petro-Santistas, en la JEP prima la indulgencia con los terroristas y el sesgo contra los militares y el Gobierno que presidí.

17 – No obstante que se han hallado cadáveres de tiempo atrás, ahora con la aproximación de la campaña y de las elecciones, el Petro- Santismo y la JEP, ante tanto fracaso, no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira.

18 – Debe poner cuidado el Petro-Santismo porque está convirtiendo más de 700 municipios en nuevas Escombreras.

19 – Debe poner cuidado el Petro-Santismo porque su único aporte a muchos sitios de Colombia es llevar y crecer criminales.

20 – Debe poner cuidado el Petro-Santismo porque la única actividad económica que ha formalizado es la de las empresas criminales.

21 – Ganemos las elecciones del 26 para que esos 700 municipios, la Patria entera, tengan seguridad, alegría, inversión, bienestar social, transparencia y austeridad en el Estado. La corta muestra que de esto se tuvo fue hurtada por sus guardianes del Petro-Santismo.

22 – Turistas del mundo; el arte que aquí los recibe estuvo anulado por la mordaza terrorista. Por eso la Operación Orión. Honor a los soldados y policías.

ALVARO URIBE VÉLEZ