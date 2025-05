Disfrute lo mejor del metal colombiano en Teatro El Ensueño este sábado 17 de mayo

Foto: Teatro El Ensueño

El Teatro El Ensueño de Bogotá será el escenario de una noche única dedicada al metal colombiano, con el concierto de tres de las bandas más representativas del género, Twilight Glimmer, Espías Malignos y Threshold End, que se presentarán para ofrecer un espectáculo que fusiona la agresividad del metal con la riqueza de los sonidos tradicionales de Colombia. El evento se realiza este sábado 17 de mayo de 2025, a las 7:00 p. m. ¡Entrada con costo!

A este concierto que se realizará en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70 D # 60 – 90 sur, podrán ingresar menores de edad a partir de los 14 años, a disrutar de este espectáculo que contará con la participación de tres agrupaciones nacionales, con una sólida trayectoria, representates de distintas vertientes del metal extremo, que te llevarán a un recorrido por la potencia, el legado y la evolución del género en el país.

Conoce más detalles en este post sobre este concierto que se realizará en el Teatro el Ensueño, en Bogotá:

Estas son bandas de metal colombiano que estarán en concierto en Bogotá, este sábado 17 de mayo

Twilight Glimmer

Esta banda de death metal formada en Pereira en 1998, ha construido una carrera destacada por su calidad técnica y lírica. Con discos como Paradox (2002), Mindusk (2004), In-Fested (2008), Indignation (2013) e Ignition (2022), su música ha cruzado fronteras y ha compartido tarima con referentes como Vader, Suffocation y Marduk, incluyendo su paso por Rock al Parque en 2011.

Espías Malignos

Esta agrupación surge como una poderosa apuesta por revitalizar el thrash colombiano. Nace con la unión de Cruz y dos exintegrantes de Darkness, dando forma a una alineación cruda y contundente que conjuga el espíritu del thrash ochentero con una mirada contemporánea. Tras haber participado en importantes festivales al aire libre en Colombia y abrir el concierto de la leyenda alemana Sodom en 2023, la banda ha llevado su música al extranjero con dos giras por Europa, incluyendo destinos como Rusia y Marruecos, y ya planea una tercera para 2025. Actualmente, se encuentran en proceso de lanzamiento de su nuevo álbum, producido por el reconocido Waldemar Sorychta.

Threshold End

Activa desde 1998 en Bogotá, ha evolucionado hacia un death metal más denso y técnico, con discos como In the Jaws of Curse (2015) y The Ominous Inception (2022), consolidándose como una de las propuestas más sólidas del metal nacional.