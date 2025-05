Vehículos permitidos y prohibidos para usar carriles preferenciales en Bogotá

Foto: Secretaría de Movilidad.

En Bogotá, el carril preferencial es para los buses del sistema de transporte público. Según la normativa vigente, estos carriles no pueden ser utilizados por vehículos particulares, salvo en casos específicos como giros a la derecha o el acceso a predios.

El incumplimiento de estas normas será sancionado con el comparendo C14, que establece una multa para quienes invadan estos espacios sin justificación y tiene un valor de $604.100.

¿En qué condiciones pueden otros vehículos utilizar el carril preferencial?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el carril preferencial está destinado prioritariamente a los vehículos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); sin embargo, otros tipos de vehículos pueden utilizarlo bajo condiciones específicas.

Ascenso y descenso de personas:

Se permite realizar paradas momentáneas en el carril preferencial exclusivamente para recoger o dejar pasajeros. Esta maniobra no está permitida en las zonas demarcadas como paraderos del SITP.

Giros e ingreso a predios:

Para girar a la derecha o ingresar a un predio, los vehículos deben prepararse con anticipación y utilizar la línea punteada para incorporarse al carril preferencial de forma segura.

Uso temporal, no continuo:

No está permitido circular de manera continua o prolongada por el carril preferencial. Una vez se haya completado el ascenso o descenso de pasajeros, o se haya salido de un predio, el vehículo debe señalizar su maniobra y reincorporarse al carril mixto utilizando la línea segmentada más cercana.

Transporte público intermunicipal (Bogotá–Soacha):

Los vehículos de transporte público intermunicipal con rutas Bogotá–Soacha o Soacha–Bogotá pueden circular por el carril preferencial y utilizar los paraderos designados, siempre que esté vigente el Convenio de operación en el corredor Soacha–Bogotá D.C. Esto incluye vehículos de corta distancia con paraderos autorizados sobre el corredor.

Otros vehículos intermunicipales:

El resto de los vehículos de transporte público intermunicipal solo puede detenerse en el carril preferencial para realizar maniobras de ascenso y descenso en las plataformas de las terminales de transporte o en los paraderos autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Vehículos de emergencia:

Ambulancias, bomberos, vehículos de socorro, de la Policía o el Ejército deben utilizar el carril central. Sin embargo, si este se encuentra congestionado y el carril preferencial presenta disponibilidad, podrán hacer uso de él únicamente durante una emergencia, y siempre que estén prestando el servicio con señales ópticas o audibles activadas (sirenas, luces, campanas, etc.).

Carril preferencial en la carrera Séptima

En la carrera Séptima entre calles 31 y 134, el carril derecho es preferencial para que las personas que usan a diario el sistema de transporte público puedan llegar más rápido a sus destinos.

Si tú no usas el transporte público puedes ayudar a quienes sí lo hacen tan solo respetando el carril preferencial. Cuando alguien invade el carril preferencial en carro particular o en moto, no solamente está cometiendo una infracción, también está provocando que muchas personas lleguen tarde al trabajo, al colegio o a cualquier cita importante.

Para que esto no suceda, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) fortalece el control del carril preferencial de la carrera Séptima a través de su sistema de cámaras. A partir del 19 de mayo, inicia la imposición de comparendos electrónicos a quienes no respeten el carril preferencial de la carrera Séptima.

«El control se adelantaba en vía, pero con el uso de la tecnología buscamos hacerla más eficiente. El objetivo es priorizar una movilidad más eficiente para quienes utilizan el transporte público y mejorar la movilidad de todos los bogotanos, teniendo en cuenta que más de 4,2 millones de personas utilizan este medio de transporte», explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.



La imposición de comparendos con fotodetección estará en funcionamiento las 24 horas del día, de lunes a domingo, y su aplicación se iniciará en la Carrera Séptima y posteriormente será en la carrera 13. El equipo del Centro de Gestión de Tránsito, los Agentes Civiles de Tránsito y Transporte, los Guías de Movilidad y la Policía de Tránsito estarán trabajando de manera conjunta para garantizar el cumplimiento de las normas.