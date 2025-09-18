Cortes de luz este viernes 19 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Mosquera
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 19 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Mosquera, Cundinamarca.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio La Castellana. De la calle 98 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 49 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Timiza A. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 39 sur a calle 41 sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 sur a calle 42 sur entre carrera 16 este a carrera 18 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Samper. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 27 a calle 32 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.
Barrio San Martín. De la calle 29 a calle 30 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.
Localidad de Suba
Barrio Aures. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 130 a calle 132 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Prado Veraniego. De la carrera 39 a carrera 41 entre calle 127 a calle 129 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio La Esmeralda. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 43 a calle 45 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipios con cortes de luz en Cundinamarca
Chía
Sector Bojacá, Condominio Astorias, de la carrera 8 a carrera 10 entre calle 25 a calle 27. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Mosquera
De la calle 1 a calle 3 entre carrera 0 Este a carrera 2 Este. Desde las 9:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.
Soacha
Barrio Altos de la Florida I Sector. Comuna 6 – De la calle 5 a calle 7 entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca