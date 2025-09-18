Cortes de luz este viernes 19 de septiembre de 2025 en Bogotá, Soacha, Chía y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 19 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Chía y Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la calle 98 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 49 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Timiza A. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 39 sur a calle 41 sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 sur a calle 42 sur entre carrera 16 este a carrera 18 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 27 a calle 32 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Barrio San Martín. De la calle 29 a calle 30 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Aures. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 130 a calle 132 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Prado Veraniego. De la carrera 39 a carrera 41 entre calle 127 a calle 129 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Esmeralda. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 43 a calle 45 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios con cortes de luz en Cundinamarca

Chía

Sector Bojacá, Condominio Astorias, de la carrera 8 a carrera 10 entre calle 25 a calle 27. Desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Mosquera

De la calle 1 a calle 3 entre carrera 0 Este a carrera 2 Este. Desde las 9:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Soacha

Barrio Altos de la Florida I Sector. Comuna 6 – De la calle 5 a calle 7 entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca