Expresidente Biden rompe el silencio tras ser diagnosticado de cáncer

–El expresidente de EE.UU. Joe Biden comentó este lunes por primera vez su diagnóstico de forma agresiva de cáncer de próstata, compartiendo una foto con su esposa Jill y dando las gracias por todo el apoyo recibido.

«El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por levantarnos con amor y apoyo», escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

