Alcaldía no está trabajando en un nuevo cobro de Valorización

Foto: IDU.

La Administración distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informan que actualmente no se contempla un nuevo cobro de Valorización y se trabaja para recuperar, con la entrega de obras, la confianza y legitimidad de esta herramienta.

“Desde el Gobierno Distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano no tenemos previsto un nuevo cobro de Valorización. Hasta tanto no se recupere la confianza y legitimidad, no vamos a usar esta herramienta. (…) Cuando llegamos al Gobierno (enero 2024), encontramos 19 proyectos de Valorización en curso; por ejemplo, del Acuerdo de 1995, la obra de la calle 45, de la carrera Séptima a la carrera Quinta, la arrancamos el año pasado en octubre y esperamos terminarla este año”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.