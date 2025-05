Fue liberado el niño Lyan José tras 18 días de estar secuestrado en el Valle del Cauca

–En buenas condiciones de salud fue liberado el niño Lyan José, de 11 años, que había sido secuestrado el pasado sábado 3 de mayo en Potrerito, zona rural de Jamundí, por sujetos armados que lo sacaron de su casa.

Tras su liberación, la Defensoría del Pueblo que encabezó la misión humanitaria, lo trasladado a la Clínica Valle del Lili de Cali para la revisión médica, ya que sufre asma, y allí se produjo el emotivo reencuentro con sus padres.

El menor estuvo amarrado de las manos por cuatro días, según contó a su padrastro Joshua Suárez. «Eso nos duele, pero aquí estamos felices y sanaremos su corazón”, precisó Suárez a los periodistas.

Igualmente reveló que durante el cautiverio tuvieron dos videollamadas con Lyan como pruebas de supervivencia, en las cuales dijo «que estaba bien y que lo trataban bien“.

La Defensoría del Pueblo Iris Marín, reportó a través de su cuenta en X la liberación de Lyan.

«Lyan ya está con nosotros. Está libre. Confirmamos su entrega en el Valle del Cauca y celebramos que hoy vuelve a ser un niño lejos del conflicto», precisó en video-declaración.

Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, celebró el hecho: “Como madre y como alcaldesa no tengo palabras para describir la alegría que sentimos hoy. La liberación del pequeño Lyan a manos de su familia es una noticia que todos los jamundeños hoy celebramos. Agradezco produndamente a la comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional que adelantaron esta importante labor para regresar a casa al menor”.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se pronunció:

“Con satisfacción recibimos la noticia de la liberación del pequeño Lyan en Jamundí, tras muchos días de angustia. Su regreso a casa representa el clamor de toda la comunidad vallecaucana unida por la defensa de la vida y la libertad”.

Y agregó: "Nuestros niños son sagrados, intocables. Deben estar en las aulas, en los parques, creciendo y aprendiendo, no en medio de la violencia.Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez porque nuestros niños no se tocan".

El ministro de Defensa también celebró el retorno del menor: