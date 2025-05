Trump condena ataque en Washington: «El antisemitismo, deben terminar ¡AHORA!», no tiene cabida en EE.UU

–Líderes de Israel, Estados Unidos, Alemania o Reino Unido condenaron el asesinato de dos empleados de la embajada de Israel en Washington. La Policía detuvo a un sospechoso que, afirman, gritó «Palestina libre».

«Estos horribles asesinatos de Washington DC, motivados obviamente por el antisemitismo, deben terminar ¡AHORA!», escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social. «El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos».

Donald Trump Truth Social 05.22.25 12:11 AM EST

These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 22, 2025