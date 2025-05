Censuran «despedida» de la Administración Trump a inmigrantes deportados con un chocante clip: «Bye-Bye»

–El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. publicó este miércoles un polémico video para ‘despedir’ a inmigrantes deportados que, de acuerdo con las autoridades gubernamentales, cometieron graves crímenes en ese país.

En el clip, de 24 segundos de duración, se presenta una sucesión de fotografías de personas a las que solo se les identifica por algún delito –asesinato, violación, tráfico sexual, tráfico de metanfetaminas, miembro de pandillas y similares–, mientras el presidente Donald Trump dice «bye-bye» (Adiós).

Bye-bye ?

America is no longer a safe haven for criminal illegal aliens, terrorists, and predators. pic.twitter.com/bZf8zyU4YT

— Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2025