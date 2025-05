Llega este 24  y 25 de mayo el universo Geek al Planetario Nacional

Foto: IDARTES

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes te invita a participar en el II Festival Geek: universos de ficción que se realizará los días 24 y 25 de mayo en el Planetario de Bogotá, el evento amplía su alcance con una programación más robusta, mayor presencia de colectivos y una oferta diversa dirigida a públicos de todas las edades. ¡Evento con y sin boletería!.

Durante los dos días del festival, podrás participar en talleres, charlas, exposiciones y espacios de interacción relacionados con el cine, la literatura, los videojuegos, el anime, el manga, el cosplay y los juegos de mesa. Todas estas actividades estarán acompañadas por expertos, comunidades especializadas y profesionales del Planetario, generando espacios de diálogo inter y transdisciplinar entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Entre los invitados destacados se encuentran Kashyyyk Clan Star Wars, el primer club colombiano afiliado a Mandalorian Mercs; la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin, dedicada a difundir la obra de J.R.R. Tolkien; D.C. Fans Colombia, una comunidad en torno al universo de DC Comics; y Devir Colombia, empresa reconocida por su catálogo de juegos de mesa y productos culturales.

Concierto ‘American Love Dream: historias de amor contadas con swing’

Como parte de la programación del II Festival Geek, este concierto propone un encuentro entre lo clásico y lo eterno, entre armonías corales refinadas y los ritmos emblemáticos de una época dorada en la música norteamericana. American Love Dream es una travesía sonora que navega por paisajes cinematográficos y emocionales, con un repertorio que cruza géneros y décadas.

Desde el dramatismo urbano de West Side Story, de Leonard Bernstein, hasta la nostalgia sofisticada de Dream a Little Dream of Me, la propuesta recorre mundos musicales tan diversos como la sensualidad nocturna de Moondance, la brisa tropical de Wave y la melancolía elegante de Ev’ry Time We Say Goodbye. Cada canción es un universo íntimo y evocador.

Con un enfoque coral contemporáneo, el concierto celebra lo vintage y lo universal, lo íntimo y lo cósmico. American Love Dream es, en esencia, una carta de amor al cine, al jazz, a los grandes amores y a los sueños que flotan más allá del tiempo.

El II Festival Geek se realiza a finales de mayo para sumarse a la celebración internacional del Día del Orgullo Geek (25 de mayo), fecha que conmemora el estreno de la primera película de Star Wars y rinde homenaje a autores como Douglas Adams. Esta programación busca conectar a los públicos con los universos narrativos que han marcado generaciones, promoviendo el pensamiento crítico, la imaginación y el acceso a la ciencia y la cultura desde enfoques participativos.

Con esta iniciativa, Idartes reafirma su apuesta por acoger a todos los públicos a través de experiencias significativas que vinculan la cultura pop con los saberes científicos, consolidando al Planetario de Bogotá como un espacio de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana.