Petro sigue confrontando con sector empresarial por la reforma laboral ¿Qué dice?

–El presidente Gustavo Petro ha estado trinando en las últimas horas sobre la reforma laboral, replicando a los críticos y opositores, particularmente a los empresarios, encabezados por el presidente de la ANDI Bruce Mac Master. La controversia ha seguido alrededor de la denuncia que se hizo sobre el congresista David Racero.

El representante @DavidRacero ofrece un empleo de cajera. Debe trabajar 13 horas diarias, 6 días a la semana, además de cajera lavar baños y pisos. Todo por un millón de pesos, sin prestaciones.

Sin embargo, el jefe del Estado no menciona explícitamente a Racero. «Dijo un periodista ayer que la jornada laboral es de 8 horas. No es cierto. Tenemos la jornada laboral más larga de la OCDE. Porque los contratos no son laborales, porque son a término fijo, por tanto no tienen recargos salariales nocturnos ni festivos», señaló en uno de sus trinos el primer mandatario.

En otra nota, Petro afirma que «ningún trabajador que labore en horas nocturnas debe ser excluido del aumento salarial por recargo nocturno», al rechazar la propuesta del dirigente gremial Bruce Mac Master, de eliminar el recargo nocturno para los trabajadores del sector de seguridad..

«Bruce dice que los miembros de la seguridad, no pueden tener un mayor salario nocturno», indica el mandatario. «Toda persona que dedique noches al trabajo, debe ganar más que en horas diurnas. La microempresa se ayuda con crédito barato, y no con trabajadores empobrecidos», puntualiza.



Y Bruce Mac Master responde:

-No Presidente, usted sabe que no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo, es que hay que tener en cuenta cuáles son los sectores que pueden ser especialmente vulnerables, al punto de poder perder, viabilidad, con lo cual se estaría creando un efecto que estoy seguro, usted no considera benéfico, que sería el efecto de generar pérdida de puestos de trabajo y pérdida de empleos para los hogares colombianos.

Es como si yo dijera que usted está empeñado en destruir puestos de trabajo con tal de sacar adelante su proyecto político. Seguramente usted lo vería como algo injusto, y hasta alejado de la realidad.

La responsabilidad que usted tiene, la que tiene el Congreso y la que tenemos nosotros es la de tratar de tomar las mejores decisiones para todos los colombianos, sin cometer el error de generar condiciones, que eventualmente tengan un gran costo para los ciudadanos.

Así es el ejercicio de diseñar y poner en marcha las políticas públicas. Es un ejercicio que debe ser responsable, sobre todo, en términos de hacer cosas viables, y que no tengan efectos colaterales que sean más costoso que los beneficios aparentes. Usted estuvo muchos años en el Congreso y lo conoce muy bien.

En otro trino, Mac Master replica: ¿Qué le diría el presidente a este penoso empleador si no fuera su aliado? Que le diría el Ministerio del Trabajo? Que le diría la CUT?

Todos lo vimos en Barranquilla en la tarima alzando el puño en su “férrea defensa de los trabajadores colombianos”. Es una farsa muy grande la que interpretan todos los días

Por su parte, el presidente Gustavo Petro hace el siguiente comentario:

«En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El «Nostrum» del progresismo son las y los amantes de la Justicia Social y la Libertad».

Añade el jefe del Estado que el progresismo «hace parte del gran movimiento emancipador de la humanidad que incluye la emancipación del trabajo y la libertad de los seres humanos».

Y subraya:

«No somos como la narcoderecha que vive del terror al mundo de los trabajadores con leyes injustas que hoy hay que derrotar para poder vivir en paz. No recibimos sobornos de empresarios oscuros que quieren llevar a Colombia a la esclavitud y la degradación humana».

El presidente Gustavo Petro también trinó sobre la reforma pensional.

En general estoy de acuerdo con éste artículo de Juan José Echavarría.

Hay un alto gasto del gobierno generado por

1. Un sistema pensional insostenible, que recarga en los ingresos corrientes el pago de pensiones. Para corregir esa anomalía hicimos la reforma pensional. Las pensiones se pagarán con las cotizaciones actuales que hacen empresas y trabajadores y el Estado se encargará de quienes no están pensionados teniendo la edad.

2. Altas tasas de interés al crédito público, que a diferencia de lo que piensa JJ Echavarria, si están determinadas por el Banco de la República, dado que la deuda que ha crecido es la deuda interna. La deuda crece por el exagerado sobreendeudamiento que hizo Duque y que pagamos en este gobierno y por la dimámica de la tasa de interés.

Actuar en estos dos frentes es fundamental.

Se extraña JJ Echavarría que no hayamos actuado en el frente fiscal con una reforma que aliviara a la empresa y fuése hacia los ingresos personales de los dueños de esas empresas, además de nuestra propuesta de gravar más el carbón de exportación y el petroleo para financiar la transición energética.

En esto no tiene razón JJ Echavarria, el gobierno si propuso al congreso la reforma que describe JJ Echavarria, pero el congreso no tuvo la voluntad poítica de afectar las grandes rentas y se fué contra las empresas del pais, y contra nuestra propuesta de bajarles el impuesto de renta en elmproyecto de ley de financiamiento.

Para ir sobre los ingresos personales de los dueños de grandes empresas hay que gravar:

1. Dividendos

2.Herencias

3.Remesas al exterior.

Dice JJ Ecahavarria que el gasto no disminuye la desigualdad. Cierto. Se dedica a traspasar recursos públicos a personas de altos ingresos , a través de la privatización de carreteras, altas pensiones, subsidios de combustibles fósiles, sistema de salud, subsidios a la universidad privada. Es aquí donde más hemos actuado, buscando mayor equidad del gasto.