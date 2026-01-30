Petro respondió a Contraloría sobre repatriar recursos de los fondos y dijo que si no se trae inversión es ‘suicidio’

Foto: @petrogustavo

El presidente Gustavo Petro le salió al paso al informe de la Contraloría General de la República respecto del borrador de decreto que busca la repatriación de $125 billones de los fondos privados de pensiones que están invertidos en mercados internacionales.

La norma en estudio modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el régimen de inversión en activos en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias, y establece que los fondos privados de pensiones “solo podrán invertir en el extranjero hasta el 30% de los recursos de pensiones de sus afiliados. El restante 70% deberá ser invertido en el país en sectores estratégicos de la producción nacional”.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, tras un “análisis técnico sobre los efectos que traería la medida tanto para los afiliados a los fondos privados de pensiones, como para las finanzas públicas del país, se encontró que una menor rentabilidad de los fondos incrementaría la presión fiscal y podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional así como la rentabilidad del ahorro pensional”.

Sin embargo, a través de su cuenta en la red social X?, el jefe de Estado aseguró que “está equivocada la Contraloría”. Primero, dice el mandatario, “porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento, en inversiones que la Contraloría debería ayudar a Investigar”.

Segundo, agrega el mensaje, “porque dada la actitud del Banco de la República, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte Constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera, que es la antesala de la crisis real de la economía”.

Para afrontar esa crisis, añade, “hay que estimular la inversión productiva, y traer la financiación de la inversión productiva al país es fundamental. No traerla se llama suicidio en las actuales circunstancias”.

Otra de las consideraciones de la Contraloría advierte que “no se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber la proporción de inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) que pasaría del 51% actual al 69%, esto es, un 18% adicional. Históricamente, las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales”.

Al respecto, el mandatario cuestiona: “¿Que en qué se va a invertir el ahorro de los trabajadores? Pues siendo ahorro de largo plazo, la inversión debe ser de largo plazo y sustentar el incremento permanente de la productividad real del trabajo”.

Y agrega: “Solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones”.

El presidente Petro descarta que la repatriación de estos recursos sea para pagar la deuda. “En este caso, el pago de la deuda no se debe sustentar con el ahorro de los trabajadores, ni de fundas, maldito el que lo haga, sino que al reducir los pagos del gobierno a Colpensiones, disminuye sustancialmente el déficit primario, y ese es el gran daño que ha hecho el magistrado (Jorge) Ibáñez reteniendo en sus manos la ejecución de una ley dos veces aprobada”, sostiene al referirse a la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) en revisión del tribunal constitucional.

Añade el presidente: “Es inversión de largo plazo no pago de deuda, lo que se debe hacer”, y de paso plantea algunas alternativas para poner a producir los recursos que sean repatriados.

“¿Qué inversiones de largo plazo?: fibra óptica e infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos, aunque ya están en factibilidad, hay que abrirlos a inversiones privadas en asociación con el Estado, pero bajo control estatal, y agua potable y sostenibilidad del agua”, explica.

Otras alternativas planteadas por el mandatario colombiano como inversión de largo plazo son: “Inversiones en industrialización del café y vehículos eléctricos; inversiones en oro, que desde el principio debieron hacer los fondos privados en oro nacional y oro del mundo”.

