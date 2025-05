Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez demandará al Gobierno Nacional por no garantizar la salud ni la vida a los colombianos

–Tras declarar la emergencia hospitalaria en la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, notificó que entablará una acción popular contra el Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que cumpla con sus obligaciones y garantice el acceso a la salud y la vida de los colombianos.

“Esta crisis se debe a las actuaciones de parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, así que los hago directamente responsables porque durante estos meses han intervenido EPS y no están pagando lo que corresponde a las IPS, que son las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas», presidió el mandatario.

«Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables», señaló Gutiérrez.

Agregó que hay entidades a las que solo le están cumpliendo con el 6 % de lo que corresponde a la factura de cada mes y citó como ejemplo, el caso del Hospital General, el cual en abril facturó $18 mil millones por servicios prestados y tan solo le cancelaron $1.100 millones.

«Yo estoy del lado de la gente. Y no me voy a quedar callado mientras otros juegan con su salud. Demandamos, porque lo que está en juego no es un modelo. Es la vida», puntualizó.

“La salud es un derecho y no una transacción, pero nuestra capacidad tiene límites y el Gobierno Nacional debe responder con urgencia a la solicitud que le estamos haciendo. Estamos sosteniendo a pulso nuestra red hospitalaria y defendiendo cada vida; no vamos a permitir que la gente muera haciendo fila mientras otros hacen política. Por eso es tan importante en este momento, de acuerdo a las conclusiones a las que hemos llegado con todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, tomar la decisión de demandar al Gobierno”, precisó el alcalde de Medellín.

Dijo que a pesar de haberse promovido espacios de diálogo con el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento y las EPS, y de contar con el Ciga para orientar adecuadamente a los pacientes en el acceso a los servicios de salud, es necesario adoptar medidas adicionales ante el progresivo deterioro de la capacidad y eficiencia del servicio de urgencias.

En este contexto, indicó que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) intervendrá en las referencias y contrarreferencias (coordinación de la atención en los diferentes centros asistenciales) que presenten demoras injustificadas. Por su parte, los prestadores de servicios deberán fortalecer las estrategias para liberar camas disponibles y mantener actualizados sus planes de emergencia hospitalaria para garantizar una respuesta oportuna a la crisis.

Finalmente, Federico Gutiérrez invitó a los alcaldes, gobernadores, hospitales, «no solo de Medellín y Antioquia, sino a las ligas de usuarios de proveedores de servicios, médicos, personal asistencial y a universidades de todo el país a que se vinculen a esta demanda. No tienen que presentar otra. Esta ya tiene el sustento legal y describe lo que está pasando con el sistema de salud. Que esto se vuelva una unidad de grupo de todos los colombianos en defensa de los usuarios del sistema”.

Y concluyó: “Porque detrás de cada factura está una persona, un niño, una mamá, un adulto mayor que necesita la atención. Nosotros como ciudad estamos haciendo nuestra parte, pero no nos vamos a quedar callados mientras otros se lavan las manos con el desastre que están generando”.