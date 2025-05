Defensoría alerta sobre resurgimiento de una crisis humanitaria por nueva ruta de migración, ahora a la inversa, por el Océano Pacífico

–La Defensoría del Pueblo reconfirmó en las últimas horas una alerta temprana binacional Colombia-Panamá por la nueva ruta migratoria que se está presentando ahora a la inversa, esto es, proveniente de Centro América y que amenaza con otra crisis humanitaria como quiera que las redes de tráfico de personas que ofrecen transportar a los migrantes desde territorio panameño hasta Buenaventura (Valle del Cauca), los dejan abandonadas en los municipios chocoanos.

La Defensoría advierte que niñas y niños llegan con adultos que no es posible identificar si son sus padres, por falta de documentación y considera necesario que las instituciones gubernamentales competentes implementen planes que permitan atender, de forma perentoria, a la población migrante que se encuentra en Juradó y Bahía Solano, para evitar una crisis humanitaria.

En seguimiento a la Alerta Temprana Binacional Colombia-Panamá 001 de 2023 (AT 014-23 para Colombia y AT 001- 23 para Panamá), la Defensoría del Pueblo indica que se trasladó una semana hasta la frontera entre los dos países, allí se encontró que la migración inversa no solamente se está haciendo por Capurganá (Chocó), del lado mar Caribe, sino por el océano Pacífico.

Personas de todas las edades que vienen de Centroamérica, porque no pudieron llegar a Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes que se ofrecen a llevarlas en embarcaciones hasta Buenaventura (Valle del Cauca). Esta constituiría una nueva ruta de migración a la inversa, desde el corregimiento Jaqué de la provincia panameña del Darién.

Sin embargo, la Defensoría pudo comprobar que las y los migrantes son trasladados únicamente hasta el municipio de Juradó y Ciudad Mutis (esta última, cabecera municipal de Bahía Solano), en el departamento del Chocó.

También les trasladan desde el mismo punto hasta El Valle, otro corregimiento de Bahía Solano, donde no hay control migratorio. Esa amplia zona es más débil en presencia institucional, lo cual agrava la situación.

“Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares, además de que no tienen identificación. Esto pone en riesgo la integridad de las y los menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, llegan sin permiso de ingreso y salida”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En el departamento del Chocó, personas migrantes se enfrentan a continuos riesgos, en particular porque hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial y social. Igualmente, hay personas con discapacidad que tienen dificultades para moverse, y otras que no hablan español.

Son entre 20 y 40 personas migrantes las que a diario llegan a Juradó, se alojan en hostales, otras duermen en andenes o en el parque principal. Es importante resaltar que el municipio no tiene la capacidad de respuesta institucional, lo que podría derivar en una crisis humanitaria. Problemática similar vive Bahía Solano, que tampoco tiene la capacidad institucional de respuesta necesaria.

“Como esta ruta no existía, todos los esfuerzos y capacidades estaban enfocados sobre el lado del mar Caribe, del océano Atlántico. En consecuencia, la institucionalidad colombiana en su conjunto debe poner en marcha planes y acciones que atiendan a la población migrante cuanto antes. Es oportuno actuar con medidas humanitarias que contribuyan a conjurar lo que está ocurriendo”, llamó la Defensora del Pueblo.

De igual manera, extendió su llamado al Gobierno del país vecino: “La Alerta Temprana Binacional aplica para los distritos de Pinagona y Chepigana y las comarcas Emberá Wounan y Guna Yala en la provincia panameña del Darién. Su trabajo en el territorio es necesario para mejorar los controles migratorios y asegurar que a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores les sean garantizados sus derechos”.