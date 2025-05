Gremios empresariales piden al Gobierno Nacional revocar Decreto que modifica régimen de retención en la fuente y anticipa el cobro de 2026

–El Consejo Gremial, que agrupa a las organizaciones empresariales del país, solicitó al Gobierno Nacional la revocatoria inmediata del Decreto 0572 de 2025 que modifica el régimen de retención en la fuente y obliga a pagar de manera anticipada el gravamen correspondiente a 2026.

En un comunicado, el Consejo Gremial Nacional expresó profunda preocupación porque, afirma, la medida, adoptada sin un análisis técnico suficiente y sin diálogo con el sector productivo, impone una carga anticipada que impacta negativamente el crecimiento económico del país y afecta gravemente la liquidez de las empresas.

Advierte que el país atraviesa un periodo de bajo crecimiento económico que exige responsabilidad fiscal en la formulación de políticas públicas y tributarias.

«La anticipación masiva del recaudo tributario, sin considerar su impacto en el crecimiento económico, la inversión y el empleo, no es una salida estructural al déficit fiscal, sino una solución de corto plazo que traslada el problema fiscal a la próxima vigencia», precisa.

Señala, además, que resulta además absurda e inaceptable la imposición del nuevo régimen de retención en la fuente a entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y demás sujetos no contribuyentes del impuesto de renta. Lo único que logra esta medida es generar saldos a favor, complicaciones operativas innecesarias y costos burocráticos para cobrar luego lo que nunca debió retenerse.

«En lugar de fortalecer la eficiencia fiscal, se castiga a organizaciones que cumplen funciones sociales clave, afectando la sostenibilidad de sus labores», subraya.

«Desde el Consejo Gremial Nacional solicitamos de manera formal y expresa al Gobierno Nacional la revocatoria inmediata del Decreto, sin perjuicio de las acciones judiciales que adelantaremos por los vicios de legalidad que afectan

este Decreto», puntualiza y concluye:

«El país necesita decisiones responsables, diálogo real y un entorno regulatorio que respalde al sector productivo. No es con medidas improvisadas y de alto costo económico que se construyen condiciones para la sostenibilidad fiscal».

La víspera hizo un pronunciamiento similar la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI. «Este cambio en las reglas le hace daño a la actividad económica y la inversión. Es imposible creer que se trate de izquierdas o derechas …. Es de no entender el papel del sector productivo en la sociedad», puntualizó el presidente de la agremiación Bruce Mac Master en su cuenta en X.

Explicó que las empresas pagarán impuestos en 2025 que serán muy superiores a los que permite la normatividad vigente, por el cambio de la norma de retención en la fuente y auto retención.

Y añadió: «Es entendible que el la codicia de poder y dinero lleve al gobierno a tratar de acumular el manejo de más y más recursos, esta ha sido la constante en salud, servicios públicos, infraestructura, pensiones, etc etc etc, pero ¿es consciente de que está dando un golpe mortal al aparato productivo, el empleo y los hogares colombianos?

Es imposible ver estas medidas y no preguntarse de las motivaciones y la evaluación de consecuencias que hace el

Gobierno».

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, consideró la decisión del Gobierno «una reforma tributaria disfrazada, desesperada y descarada».

De acuerdo con el vocero de los comerciantes, a las empresas colombianas, que están exhaustas de pagar impuestos, ahora se les exigirá desembolsar anticipadamente obligaciones que corresponderían al año 2026, para satisfacer el apetito de un Gobierno que se ha mostrado ineficiente en la ejecución del gasto público y muy efectivo para contratar burocracia.

«El nuevo decreto es un “Frankenstein” que desnaturaliza la figura de la retención en la fuente, que originalmente sirve para controlar el pago de impuestos; y la convierte en un exótico instrumento para solucionar su déficit fiscal», subrayó Cabal.

Los transportadores de carga agrupados en COLFECAR, también rechazaron el Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Ministerio de Hacienda incrementa en un 218% la autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta, para las actividades de Transporte de carga por carretera y Mensajería del 1,1% al 3,5%.

«Se pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas de transporte de carga», precisaron.

Mientras tanto, la senadora de Centro Democrático María Fernanda Cabal, anunció que demandará el decreto del Ministerio de Hacienda que ordena el anticipo en el pago de impuestos para los sectores productivos del país.