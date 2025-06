Camioneros de Cauca y Nariño confirman paro a partir del 16 de junio

–La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, confirmó este martes que a partir del próximo 16 de junio 2025, los transportadores afiliados de Nariño y Cauca cesarán actividades por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos del paro de julio 2024.

Entre las razones del paro reseña las siguientes:

1. Intenciones de reabrir la frontera para el transporte internacional directo.

2. Crecimiento desmedido de inseguridad en toda la vía Panamericana.

3. Mal estado de la infraestructura en los corredores:

• Pasto – Tumaco

• Pasto – La Unión

• La unión – Mojarras

• Pasto- Popayán

• Popayán — Cali

Todos con peajes que jamás dejan de cobrar al transportador, sin mejorar las carreteras.

Los promotores del paro exigen al presidente Gustavo Petro, a los Ministros de Transporte y Defensa, a la Superintendencia del Transporte «soluciones ya para evitar más caos en el transporte de carga» y puntualizan: «El sur del país no aguanta más».

La Asociación Colombiana de Camioneros envió el pasado 30 de mayo una carta al presidente Gustavo Petro en la que le expuso el grave incumplimiento de acuerdos, la vulneración de fundamentales derechos y el «ataque económico al pequeño transportador por el incremento en la retención de la fuente»:

Carta abierta de @ACC_camioneros al presidente de la República @petrogustavo y @maferojas

DESDE ACC CAMIONEROS

Reiteramos

*NO AL ALZA DE RTE FUENTE en un 218%

*NO A MÁS INSEGURIDAD EN LAS VÍAS

* NO MÁS CAOS EN BTURA

* URGE Q EL GOBIERNO COMIENCE A CUMPLIR ACUERDO FIRMADO A… pic.twitter.com/hdWPKIewfE

— ACC Camioneros (oficial) (@ACC_camioneros) May 31, 2025