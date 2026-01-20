La Armada de Colombia incautó 1,5 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur

Foto: Armada de Colombia

En desarrollo de operaciones navales, la Armada de Colombia interceptó una embarcación tripulada por dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano, que transportaban 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

El operativo se inició gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, cuando unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación que se desplazaba a 197 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco (Nariño).

Enseguida, fue enviada hasta el lugar una Unidad de Reacción Rápida para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, fueron hallados en su interior 62 costales, que, por sus características, se asemejaban a sustancias ilícitas.

Con este resultado, se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.

Los tres hombres junto con el material incautado fueron trasladados hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que los paquetes contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La incautación de este cargamento se suma a otra realizada la semana pasada en la misma zona del país. En ese caso la Armada interceptó una embarcación tipo ‘Go fast’ tripulada por tres hombres de nacionalidad colombiana. En el interior del buque hallaron 68 bultos con dos toneladas de cocaína y 18 canecas plásticas con combustible.

Con ese resultado, la Armada logró una afectación económica de más de 95 millones de dólares que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, continuará desarrollando operaciones de control y seguridad marítima, negando el uso del espacio marítimo a las organizaciones criminales que delinquen en la región. Asimismo, invita a la población civil a reportar cualquier situación sospechosa a la línea 146, disponible las 24 horas del día.

Con información de la Armada de Colombia.