Petro solicita a la Fiscalía crear comisión independiente de la ONU para investigar atentado contra Miguel Uribe y asesinatos de líderes sociales

–En la ‘Gran concentración por la paz y la democracia’ que se realizó este miércoles en la plazoleta San Francisco, en el centro de la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro pidió a los más de 8.000 asistentes un minuto de silencio por la salud del senador Miguel Uribe Turbay y le pidió públicamente a la Fiscalía General de la Nación crear una comisión independiente de investigación, con apoyo de las Naciones Unidas, para esclarecer el atentado contra el precandidato presidencial, ocurrido el pasado sábado en el occidente de Bogotá, así como los asesinatos de líderes sociales y políticos en el país.

?“Le solicito a la Fiscalía General de la Nación que permita lo que en su momento apoyó la actual fiscal (Luz Adriana Camargo) y por lo cual hoy es perseguida: una comisión de investigación judicial independiente, con respaldo de las Naciones Unidas, para que colabore en esclarecer el atentado no solo contra el senador Miguel Uribe, sino también los crímenes cometidos contra líderes sociales y políticos a lo largo de la historia colombiana», afirmó el mandatario.

Estas comisiones han sido utilizadas en distintas regiones del mundo bajo mandato del Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Secretaría General y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como mecanismos para enfrentar graves violaciones de derechos humanos, promover la rendición de cuentas y combatir la impunidad.

“No escatimaré ni un esfuerzo ni una hora en descubrir quiénes fueron los responsables. Tengo indicios y no apuntan a las histerias que circulan en la calle. Apuntan a otra cosa», declaró el jefe de Estado.

En ese contexto, reveló que también ha solicitado formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia de ese país colaboren con la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

El presidente también se refirió a las declaraciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien denunció que el senador estadounidense Marco Rubio estaría organizando un golpe de Estado en Colombia.

“Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está detrás de un plan para derrocarme. No es una amenaza mía —porque yo no amenazo, a mí me amenazan— pero sí quiero advertir que tengo información. Sé que un líder de la extrema derecha colombiana, que no es (expresidente) Álvaro Uribe, ha estado en conversaciones con el secretario de Estado de EE. UU.», aseguró el jefe de Estado.

Según el mandatario, existe una grabación en la que se escucha a ese dirigente aliado con estructuras del narcotráfico, buscando apoyo de sectores gremiales y de extrema derecha tanto en Colombia como en Estados Unidos, para desestabilizar al Gobierno.

“Ya le mostré esa grabación a la fiscal general. Espero que quienes la tienen la hagan pública en medios de comunicación estadounidenses», expresó el presidente.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad internacional: “Aquí no nos asustamos por eso. El pueblo de Colombia es el pueblo de Bolívar. Es un pueblo libertario, que jamás permitirá que le arrebaten su independencia nacional, conquistada tras siglos de lucha».