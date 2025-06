Irán «desbarata» las defensas antiaéreas de Israel

–Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmaron que en el marco de la octava ola de ataques contra Israel, como parte de la operación ‘Promesa verdadera 3’, las fuerzas iraníes emplearon «nuevos métodos» que «desbarataron los sistemas de defensa multicapa» israelíes de manera que «se atacaron entre sí».

A video showing the moment Iranian forces launched ballistic missiles early this morning targeting Israeli occupation's positions in occupied Palestine. pic.twitter.com/Lk9uwD8ziL

— Quds News Network (@QudsNen) June 16, 2025