Conciliación de la reforma laboral se votará este viernes en el Senado

–El Presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que la conciliación del proyecto de ley de la reforma laboral será votada en la corporación este viernes. Al efecto, confirmó el nombramiento de los senadores Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y Juan Samy Merheg, del Partido Conservador, como conciliadores de la reforma laboral. Ambos habían sido ponentes de la reforma en la Comisión Cuarta.

De hecho, el senador de Jiménez anticipó su posición sobre la conciliación:

#Noticia | “Nosotros solo vamos a estar con el texto del Senado, por mí que que esto se caiga”: senador Carlos Abraham Jiménez, tras ser designado conciliador de la reforma laboral, dijo que no aceptarán que en el texto quede ni un solo artículo aprobado en la Cámara de… pic.twitter.com/7nDdS1a6gQ — La FM (@lafm) June 18, 2025

Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los conciliadores son María Fernanda Carrascal, de Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde, quienes fueron los coordinadores ponentes de la reforma laboral que se discutió antes de que la Comisión Séptima archivara el proyecto.

Al respecto, María Fernanda Carrascal se pronunció:

?He sido designada como conciliadora de la #ReformaLaboral ?? Agradezco al presidente @petrogustavo, al presidente de la @CamaraColombia @JaimeRaulSt, a la bancada del @PactoCol y a todos los y las congresistas que respaldaron mi designación para estar en la mesa de… pic.twitter.com/zYffYxOsmS — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) June 18, 2025

Efraín Cepeda señaló que “hay unos artículos que se debatieron muy bien en la Comisión Cuarta, que se aprobaron en la plenaria y que, por supuesto, le hemos pedido a los conciliadores que los defiendan”.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno Nacional cumplió su ultimo debate en a plenaria del Senado el pasado martes, tras lo cual, a la iniciativa solamente le resta la conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes.

«Defendimos al país de una consulta politiquera y costosa con la demanda que presentamos ante el Consejo de Estado que suspendió el “decretazo”, señaló Efraín Cepeda.

«Ahora en el Congreso vamos hacia el último paso de la reforma laboral, luego de la designación de los dos conciliadores que le entregarán al Senado y la Cámara un texto definitivo para someterlo a votación este viernes», añadió.

Ante la posibilidad de que el proyecto se hunda en caso de no encontrar consenso en la conciliación, el presidente del Senado se mostró prudente: “Yo no me adelantaría. Ellos los conciliadores explicarán el texto conciliado y el Senado, en su sabiduría, sabrá cómo lo vota”.

Sobre si la controversia que provocó la decisión del Consejo de Estado sobre la consulta popular podría afectar la conciliación de la reforma laboral, Cepeda dejó claro que se trata de escenarios distintos: “Son dos vías paralelas absolutamente distintas. Ayer el Gobierno ganó muchos artículos en la laboral, pero perdió en la consulta popular. Así funciona la democracia”.

Cepeda también se refirió al ambiente político que registra el Congreso tras el atentado contra el senador Miguel Uribe. “El ambiente está tensionado. No podemos volver a los años 80 y 90. Queremos proteger la vida de los colombianos. ¡Fuerza para Miguel Uribe!”, expresó.

La sesión de este viernes, para el tema de la conciliación, definirá si el proyecto pasa a sanción presidencial, o si se hunde en el tramo final de su trámite.