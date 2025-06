Hackean la mayor plataforma de criptomonedas de Irán y roban más de 80 millones de dólares

–(Imagen ilustrativa @elhackernet). Nobitex, la plataforma más popular de criptomonedas de Irán, fue hackeada este miércoles, dejando a múltiples clientes sin acceso a sus activos e incluso robándoles parte de sus ahorros. En medio del creciente conflicto bélico irano-israelí, el grupo de piratas informáticos Gonjeshke Darand reivindicó el ataque y el robo de algunas carteras, advirtiendo que todos los activos que queden en la plataforma están en riesgo.

Según datos del sitio web especializado Coin Desk, fueron sustraídos fondos por valor de al menos 82 millones de dólares en cadenas de bloques de bitcóin, Dogecoin y EVM (Ethereum Virtual Machine). El robo se efectuó desde varias cuentas, cuyos códigos de operación incluían en al menos dos casos insultos hacia la Guardia Revolucionaria Islámica y a la propia plataforma.

Además, los ‘hackers’ acusaron a Nobitex de evasión y de asesorar a sus clientes para que esquiven las sanciones impuestas por EE.UU. contra numerosas personas físicas y entidades públicas y financieras iraníes.

En las pocas horas transcurridas desde el ataque, la plataforma ha emitido varios comunicados reconociendo el «acceso no autorizado a partes de su infraestructura». «La gran mayoría de los activos se almacenan en carteras ‘frías’ y no se vieron afectados», aseguraron desde el servicio. Por otra parte, todos los servidores de Nobitex en centros de almacenamiento de datos fueron desconectados de la Red, por lo que no es posible acceder a ellos.

El equipo técnico y de seguridad de la plataforma está investigando las causas del incidente y «diseñando soluciones rápidas y seguras para restablecer los servicios», afirma la compañía, que instó a abstenerse a efectuar pagos en criptomonedas a direcciones de Nobitex hasta nuevo aviso. (Información RT).