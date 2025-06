Federico Gutiérrez condena presencia de cabecillas de bandas criminales en manifestación del presidente en Medellín: «Petro nos pone la lápida»

–La presencia de al menos nueve miembros de la mesa de paz urbana de Itagüí en la manifestación que promovió el presidente Gustavo Petro este sábado en la Plaza de la Alpujarra, molestó bastante al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien rechazó el hecho y afirmó: «Petro nos pone la lápida».

El pronunciamiento lo hizo el mandatario de la capital antioqueña en su cuenta en X tras señalar que el jefe del Estado

estaba en Medellín «para juntarse con los jefes de la mafia que nosotros capturamos, con los jefes de las estructuras criminales para amenazarnos».

Gutiérrez puntualizó: «Mientras yo los combato, él los premia». Y responsabilizó a Petro por lo que le pueda pasar.

«Petro es el único responsable si algo me pasa», precisó.

Además, el alcalde de Medellín advirtió: «Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenazaran los delincuentes. A lo que sí no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente al lado y del lado de los delincuentes».

«Como Alcalde de Medellín: El acto de la vergüenza de hoy, lo recibo como una amenaza directa. Solicito a estas entidades tomar nota de lo sucedido hoy en Medellín: Fiscalía, Procuraduría, Policía, Fuerzas Militares, Ejército.

Que Dios nos proteja».