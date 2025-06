Las reacciones de sectores empresariales y políticos sobre la Constituyente: ¿Qué es lo que Petro quiere cambiar, modificar o reemplazar? Pero, ¿lo puede hacer?

–Estas son las preguntas que formula el sector empresarial colombiano sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de promover ahora una Asamblea Constituyente: ¿Qué es lo que quiere cambiar, modificar o reemplazar? ¿La Constitución del 91?. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master afirma, además: Una constitución que es considerada de las más progresistas del mundo, incluso orgullo de muchos de los movimientos que abogan por la participación ciudadana y la defensa de los derechos de las minorías, ¿la queremos cambiar?

Y desgrana otros interrogantes:

Nos podría por favor decir al gobierno nacional, ¿cuáles son los cambios que quiere propiciar en la Constitución ?

Está dispuesto el gobierno a aceptar que una asamblea nacional constituyente, básicamente redacta totalmente una nueva constitución?

Ya se sabe exactamente cuál es el objetivo de una asamblea nacional constituyente.?

¿Por qué no se proponen los cambios que tienen en mente a través de actos legislativos que son mecanismo para cambiar la Constitución?

O básicamente se quiere llevar a Colombia a un estado que políticamente les convenga para poder mantener el poder.?

Más cortinas de humo?

Mac Master plantea por qué mas bien «no nos concentramos en Colombia, en las tareas que debe hacer el gobierno y no está cumpliendo, en las crisis que nos están dejando, en exigirle a los funcionarios públicos que cumplan con sus tareas».

Finalmente advierte: «Llegaron al gobierno hace tres años personas que habían soñado estar allí por años, habían criticado por años y han tenido la oportunidad de trabajar y construir, y han perdido el tiempo en luchas ideológicas y muy poca ejecución»

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comrcio Colombo-Americana, afirma, por su parte, que la Constitución del 91 establece claramente los mecanismos para reformarla. Cualquier intento por ignorar el ordenamiento actual no tiene sustento alguno, incluida una “papeleta espontánea”.

Afirma que solo el Congreso puede iniciar el proceso, expidiendo una ley que defina el alcance, la duración y la composición de una eventual Asamblea Constituyente. Solo después de esa ley, los colombianos deciden en las urnas si aprueban o no esa convocatoria, puntualiza.

Advierte que «sin ley previa del Congreso, cualquier papeleta carece de validez jurídica. No es un mecanismo constitucional, ni vinculante, ni legítimo. Es simplemente un intento por desconocer las reglas de la democracia», puntualiza.

La Constitución del 91 establece claramente los mecanismos para reformarla. Cualquier intento por ignorar el ordenamiento actual no tiene sustento alguno, incluida una “papeleta espontánea”. Solo el Congreso puede iniciar el proceso, expidiendo una ley que defina el alcance, la… https://t.co/3Dwej8JUf4 pic.twitter.com/qEnBVm082v

— Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) June 20, 2025

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez advirtió que actualmente ya no es posible, ni legal ni constitucionalmente, convocar una Asamblea Constituyente por medio de una “octava papeleta”, explicando que esa figura ya no existe en el país.

“En primer lugar, lo de las papeletas ya no existen. El trámite del año 90 con la séptima papeleta consistió en que en el mes de marzo iba a haber unas elecciones, en ese momento no se usaba el tarjetón como ahora, sino una papeleta», precisó Gómez Méndez en declaraciones radiales.

«Entonces se sacó un decreto, prosiguió, un decreto de estado de sitio, que la Corte Suprema luego lo avaló en votación dividida para decir que la Registraduría podría ejecutar una séptima papeleta para que los colombianos dijeran si podían cambiar o no la Constitución”, explicó el exministro Gómez Méndez.

Aclaró además que con la Constitución de 1991 quedó establecido que la única forma de cambiar la Constitución era con una Asamblea Nacional, pero no convocada por el jefe de Estado, sino por una ley en el Congreso.

“Yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2021, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (…) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional hoy no, no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, explicó el exministro Gómez.

El profesor y experimentado jurista Mauricio Gaona, que discutió contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre en un debate organizado por el Grupo Prisa esta semana, se refirió a ese “atajo” jurídico que plantea el Gobierno.

“Ustedes le llaman a esto asamblea popular constituyente, no asamblea nacional constituyente. La diferencia de la forma, en este caso, es vital y el ministro (Montealegre) lo sabe”, explicó Gaona y agregó: “la asamblea popular requiere un quórum relativo relativo, menor; la asamblea constituyente requiere un quórum mayor porque convoca a todos los sectores de la nación. La asamblea popular es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo”, señaló y puso ejemplos en África, Asia, Centroamérica y nuestros vecinos en Venezuela.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial:

«Petro se quiere quedar en el poder, pero no se lo vamos a permitir. El 7 de agosto de 2026 saldrá con los corruptos, mediocres y activistas que destruyeron a Colombia. Vamos a llegar con Liberad y Orden», precisó en X.

Petro se quiere quedar en el poder, pero no se lo vamos a permitir. El 7 de agosto de 2026 saldrá con los corruptos, mediocres y activistas que destruyeron a Colombia. Vamos a llegar con Liberad y Orden. pic.twitter.com/Z4iztsoVOH — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 21, 2025

También trinó a propósito de la manifestación promovida por el presidente Gustavo Petro en Medellín:

Medellín hoy. Cuando hay que recurrir a buses y refrigerios para llenar eventos, es claro que el respaldo no es genuino. Petro vive de la ficción, no del respaldo popular. pic.twitter.com/ZIrfPlXiDU — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 21, 2025

El concejal de Bogotá Daniel F. Briceño, advirtió:

«Defender la constitución de 1991 es defender la propiedad e iniciativa privada, la empresa, las libertades, el libre mercado y nuestro sistema económico.

Petro quiere una asamblea nacional constituyente para acabar con la constitución de 1991 porque todo lo anterior le molesta».

A propósito del tema, recordó lo que grabó en piedra Petro en campaña presidencial y trajo a colación lo que dijo el hoy mandatario alguna vez sobre una Constituyente:

“No necesitamos una asamblea nacional constituyente” Petro en campaña pic.twitter.com/G0i8NNfcLV — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 21, 2025

El exsenador Jorge Enrique Robledo expresó igual criterio:

NO hay que dejarse engañar. El presidente Gustavo Petro no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026, porque no se lo autoriza la Constitución ni la ley.

Lo que está haciendo Petro es lo mismo del año pasado: engañar con una Constituyente que sabe que no puede hacer.

Petro engaña a los sectores populares petristas y los jefes de Petro, enmermelados, le sirven de alcahuetas en su engaño.

NO hay que dejarse engañar.

El presidente @petrogustavo no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026,

porque no se lo autoriza la Constitución ni la ley.

Lo que está haciendo Petro es lo mismo del año pasado: engañar con una… pic.twitter.com/n3kPTVUjWZ — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 21, 2025

La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia:

El mundo no cambia con lo que se escribe en un papel, sino con lo que se hace. Petro presidente como ejecutor fue nulo, quiere tapar su incapacidad de gobernar con una constituyente. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 20, 2025

Senadora Cathy Juvinao:

«Da risa, pero a la vez susto: Petro está tan desesperado por encontrar una estrategia electoral que ya uno no sabe hasta dónde pueda llegar.

No es capaz de por lo menos un día tener una agenda tranquila, de darse el tiempo de celebrar sus propios triunfos como la reforma laboral, por ejemplo. No: Petro no sabe sobrevivir en la tranquilidad ni como gobernante sensato.

Solo le sirve es el caos. Es adicto a la confrontación, al incendio, a la agitación. Qué triste y patética manera de terminar un gobierno.

Tuve que citar a @agaviriau: la propuesta de ‘papeleta’ constituyente parece una idea de Cantinflas con Montealegre. Da risa, pero a la vez susto: Petro está tan desesperado por encontrar una estrategia electoral que ya uno no sabe hasta dónde pueda llegar. No es capaz de por… pic.twitter.com/NwtSCO3OhH — Cathy Juvinao ??? (@CathyJuvinao) June 20, 2025

Representante Julio César Triana:

Lo que Gustavo Petro propone no es participación ciudadana, es un golpe de Estado disfrazado.

Convocar una constituyente por fuera de los canales legales es desconocer la institucionalidad, burlarse del Estado de Derecho y llevarnos al abismo.

Lo que Gustavo Petro propone no es participación ciudadana, es un golpe de Estado disfrazado. Convocar una constituyente por fuera de los canales legales es desconocer la institucionalidad, burlarse del Estado de Derecho y llevarnos al abismo. No se dejen engañar, el presidente… pic.twitter.com/2RMUnjo36U — Julio César Triana (@TrianaCongreso) June 20, 2025

Cierra el debate el Ministro del Interior, Armando Benedetti:

“Yo interpreto que el Presidente no está convocado a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo se podría expresar si quiere que el próximo gobierno y el próximo Congreso convoque o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha hablado de reelección, ni de que quedarse en el poder”.