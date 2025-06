¿Qué está matando a los latinoamericanos y qué puede hacerse para retrasar esas muertes?

–(Imagen ilustrativa). La evidencia científica demuestra que los hábitos de vida saludables previenen la aparición de ciertas patologías, pero una porción significativa de la población carece de condiciones para adoptarlos.

Los datos son contundentes. Desde hace más de una década, cuatro de las cinco principales causas de muerte en América Latina corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos de enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y enfermedades renales.

La lista, según los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud –que corresponden a estimaciones de 2024 con información de 2021–, la completan el covid-19 (coyuntural por la pandemia), las infecciones respiratorias y la violencia interpersonal, que merece un capítulo aparte.

Si se considera al continente en su conjunto, las tendencias no se modifican demasiado. Se añaden la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como el Alzheimer y otros tipos de demencia.

«Las primeras 15 causas más frecuentes […] también están dominadas por las enfermedades no transmisibles (ENT). 12 ENT, una enfermedad transmisible, y dos lesiones constituyeron las 15 causas principales de muerte», apunta el organismo.

El panorama es claro: las enfermedades no transmisibles dominan las principales causas de muerte en la región latinoamericana.

«Todos sabemos que en estas enfermedades estaban, hace mucho tiempo –ya no–, asociadas a las personas de avanzada edad, por el desgaste físico y, digamos, las condiciones de desarrollo corporal que van cambiando a lo largo de la vida […]. Actualmente, eso se ha ido acortando y ya el promedio de edad para el desarrollo de estas enfermedades ha bajado a personas de 40 y hasta 30 años, que es lo más preocupante: unas enfermedades que se presentaban antes después de los 70 años, ya hoy en día se ven a partir de los 30, 40 años», explica el antropólogo Armando Rodríguez, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela y tiene cerca de dos décadas participando en investigaciones sobre estilo de vida y salud.

También es conocido que los factores de riesgo para desarrollar esta clase de afecciones en la vida adulta están directamente relacionadas con el estilo de vida contemporáneo. Así, comportamientos como el sedentarismo, la alimentación deficiente, el estrés, la falta de descanso, el abuso de sustancias y la sobrecarga laboral, constituyen un cóctel peligroso que se incuba durante años y estalla cada vez más pronto.

El resultado de esta mezcla mortal son poblaciones crónicamente enfermas en etapas cada vez más tempranas de la vida, años de vida perdidos por muerte o incapacidad y sobrecargas de los sistemas sanitarios, por citar solo tres aspectos muy diferentes y de amplio alcance, que demuestran que no se trata de un problema individual sino de un asunto acuciante de salud pública, que amerita de intervenciones prontas y eficaces.

Somos lo que comemos

Al hablar de estilos de vida, el experto pone el acento en una práctica humana fundamental: la ingesta de alimentos. Si bien es necesario procurárselos para no morir de inanición, no todo alimento es igualmente nutritivo y apropiado para el consumo recurrente.

Esto explica, por un lado, la multitud de investigaciones que avalan los efectos negativos de la llamada comida chatarra sobre la salud física, al ser responsables o coadyuvantes de la aparición de factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión arterial o el alza de los niveles lipídicos en la sangre y, por otro, de las respuestas que están ofreciendo diversos países latinoamericanos para impulsar patrones de consumo de alimentos más saludables.

«La alimentación juega un papel fundamental en todo este contexto y las políticas, tanto públicas como institucionales de nivel privado y educativo, se han orientado y se han enfocado fundamentalmente o se están enfocando en mejorar o en tratar de mejorar las condiciones de alimentación, tratando de modificar los estilos de vida hacia unos patrones más saludables», apunta el especialista.

Desde hace varios años, en muchos países latinoamericanos se ha vuelto obligatorio el etiquetado de advertencia en alimentos ultraprocesados que contienen niveles elevados de sodio, grasas, azúcares y otras sustancias cuyo consumo exagerado es nocivo para la salud, a lo que se suman políticas públicas destinadas a desestimular su consumo desde la infancia.

México, por ejemplo, implementó un plan para prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas, mientras que Colombia ha abogado por la aplicación de una tasa impositiva mayor a los alimentos no saludables, en aras de promocionar la ingesta de aquellos que sí lo son.

Estas ideas, aunque necesarias, resultan sin embargo insuficientes. De un lado, aunque es pertinente inculcarle a los niños y adolescentes una cultura alimentaria más saludable, el esfuerzo no se extiende a las poblaciones de riesgo o directamente enfermas; de otro, está el acceso a los alimentos.

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la región latinoamericana y caribeña exhibe promedios más altos con respecto al resto del mundo en lo que corresponde a la «prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, de sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años y de obesidad en adultos», a lo que se añade que «tiene la dieta saludable más costosa», en comparación con otras zonas del planeta.

«Es muy difícil que uno pueda cambiar una alimentación saludable si no tiene las condiciones económicas, si no tiene el acceso a los alimentos, si los alimentos no están disponibles en el contexto», corrobora Rodríguez.

Moverse para vivir

El especialista puntualiza que si bien la alimentación saludable es importante, no se basta para proteger completamente al organismo de la aparición de enfermedades no transmisibles. También es necesario mantener niveles de actividad física adecuados, porque «el sedentarismo, es un cofactor que va a potenciar aquí los efectos de la alimentación».

«En la medida en que las personas incorporan mayor nivel de actividad física, los factores que desarrollan estas enfermedades pueden ser más controlados desde el punto de vista tanto médico, como desde el punto de vista de la propia participación de la persona en el control de las enfermedades», detalla.

En este caso, asegura, los avances han sido más modestos, porque aunque los hallazgos sobre el carácter protector del ejercicio sobre la vida y la salud de las poblaciones humanas son de conocimiento público hace décadas, hacer aunque sea un poco de actividad física, incluso cosas sencillas como una caminata, puede resultar cuesta arriba para mucha gente. ¿Por qué? No se trata de una sola cosa, sino de un cúmulo de comportamientos que resultan difíciles de modificar, aunque podría resumirse también en una frase: la vida no alcanza.

«La población adulta, que es donde tenemos la tasa de muerte real o los efectos reales de todas estas enfermedades, cada vez más, por múltiples factores asociados a la dinámica de la vida diaria a la vida cotidiana –el trabajo, el estrés, el estudio; toda la dinámica social que nos caracteriza hoy en día–, ha hecho que los niveles de sedentarismo sean cada vez mayores y las conductas de alimentación sean cada vez menos saludables», puntualiza el académico.

Empero, una vez presente la dolencia, el cambio empieza a hacerse impostergable. Parte del plan de tratamiento entre quienes ya padecen alguna enfermedad crónica no transmisible o presentan algún factor de riesgo como la obesidad o la hipertensión arterial, consiste en modificar radicalmente su estilo de vida hacia uno más saludable, donde predomine la ingesta de preparaciones nutritivas y la actividad física.

El problema es que en la práctica no es tan sencillo cambiar un modo de vida por otro. Las condiciones de vida de mucha gente le impiden tomar cartas en el asunto, aun a sabiendas de que es su salud lo que está en juego.

«Siempre se ha hablado de una actividad física de moderada intensa que no requiere más de 30 minutos, pero el problema es que la gente, por lo general, no tenemos esos 30 minutos disponibles durante el día, por todas las actividades que estamos acostumbrados a realizar, por la misma dinámica que llevamos», reclama Rodríguez.

A esto suma que «la combinación de ambos –sedentarismo y mala alimentación– ha llevado a que el incremento de los factores de riesgo asociado a estas enfermedades sea muy elevado en todos los contextos, tanto en poblaciones de recursos económicos sostenibles para mantener una alimentación saludable como en poblaciones de menos recursos o de menos acceso a los alimentos que se consideran dentro de lo que podemos catalogar como alimentos más saludables, que es otro factor que también afecta entonces el desarrollo de estas enfermedades: el contexto socioeconómico de la población».

No todo está perdido

El mapa de las causas de muerte y de las medidas preventivas para las enfermedades crónicas no transmisibles está suficientemente claro. Sin embargo, las dificultades que le impiden a las personas comer mejor o hacer ejercicio regularmente, demandan soluciones estructurales. Una muestra de ello es la creación de hábitos y, a ese respecto, la niñez figura como una etapa privilegiada de la vida.

«Actualmente se piensa que el mayor beneficio puede obtenerse implementándolo desde tempranas edades en la educación primaria, precisamente porque permite que los niños vayan internalizando, vayan asumiendo esos comportamientos a largo plazo y lo puedan mantener a lo largo de la vida, que es lo que se busca realmente para que tenga un impacto más efectivo», destaca el catedrático.

No obstante, aunque la apuesta de largo plazo es pertinente para conseguir resultados duraderos, otros asuntos mencionados por el experto como las condiciones socioeconómicas de las personas son determinantes para que cualquier política pública pueda tener éxito.

«Si mejoramos las condiciones del entorno, entonces habrá mayores posibilidades de que las personas puedan modificar esos hábitos. Hay una dinámica y una intercambio directo entre lo que hace la gente y las condiciones que tiene para que pueda hacer ciertas cosas. Si no están las condiciones dadas, la gente no va a cambiar esos hábitos», sentencia el especialista.

A este respecto, es preciso considerar que la región latinoamericana enfrenta la combinación de bajos ingresos, trabajos precarios y alta desigualdad, lo que dificulta o de plano impide que sus habitantes puedan acceder a alimentos saludables, pues los ultraprocesados suelen ser más económicos.

La IA revela cómo lucirá una persona que ha consumido comida chatarra por 30 años

En ese sentido, un cambio significativo vendría dado por hacer accesibles las opciones de alimentación más nutritivas, promocionar el consumo de alimentos de temporada y pechar la comida chatarra.

Con respecto a la mejora de los niveles de actividad física, Rodríguez reconoce que es todavía más complejo conseguir cambios sustantivos, pero estima que una alianza entre lo público, lo privado y el sistema educativo, puede hacer la diferencia.

«Ese es un trabajo que no es solamente desde el punto de vista gubernamental. Es un trabajo que involucra tanto a las políticas públicas como al sector privado como al sistema educativo y como a la misma familia, de entender y comprender cómo estos factores de riesgo se van introduciendo en el día a día por las pautas de comportamiento que tenemos y las acciones que vamos realizando y que, de alguna manera, son los que tienen el mayor impacto al final de la vida en el desarrollo de estas enfermedades», concluye. (Información Zhandra Flores, RT).