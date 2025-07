Petro sigue con sus vaticinios apocalípticos: ‘La crisis climática y la Inteligencia Artificial pueden destruir a la humanidad’

–Ante la Cuarta Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Sevilla (España), el presidente Gustavo Petro insistió este lunes que la crisis climática, y con ella también la Inteligencia Artificial, puede destruir a la humanidad.

El mandatario colombiano denunció que hay “una agenda postiza» que desplazó la discusión principal, la cual tiene que ver “con la vida de nuestros hijos colectivos» y nos pusieron otra a discutir, llena de bombas, de genocidio, genocidio sobre Gaza, bombas sobre Irán, bombas sobre Israel, guerra en Ucrania, guerra en Rusia, guerra por el gas, guerra por el petróleo, guerra porque el poder del mundo pueda seguir dominando a la humanidad».

Advirtió que en diferentes escenarios internacionales y multilaterales ha tratado de centrarse en la agenda mundial prioritaria, con problemas que tienen “el potencial de destrucción de la vida y de la humanidad. Una humanidad de la cual la ciencia le cuenta que está a punto de extinguirse en cuestión de décadas, pues no puede asumir otros problemas de los muchos que hay, que no sean estos los que ponen en peligro la existencia de la vida en el planeta y de toda la humanidad».

Al respecto, el mandatario colombiano enumeró los problemas que tienen a la humanidad a décadas de su extinción, y además del cambio climático se refirió a la Inteligencia Artificial, de la que dijo “no es más sino el acumulado digitalizado del pensamiento humano en la historia y actual».

Aseguró que “en vez de decirle nube, deberíamos decirle sangre, porque no está en el cielo, sino que va por debajo de la tierra, a través de cañerías, por debajo del mar, en la red mundial de la fibra óptica» y añadió:

«El problema está en saber de quién es la sangre. Si de cinco megamillonarios que se han apropiado a través de redes de la información, de los bits que hoy constituyen el pensamiento humano colectivo o de la humanidad como un bien común».

Por esta circunstancia, el jefe de Estado colombiano propuso la construcción de “un tratado internacional multilateral para regular el mercado de la Inteligencia Artificial y no permitir que los propietarios de la sangre, de la información, controlen a la humanidad, sino que la humanidad pueda controlar la Inteligencia Artificial».

El presidente Gustavo Petro sostuvo que por la crisis climática “puede morir la humanidad físicamente» y por la Inteligencia Artificial, «según Stephen Hawking, el físico, puede morir también la humanidad, porque no distingue entre realidad y virtualidad y se acaba la esencia humana de nuestra especie».

Sobre la crisis climática, el jefe del Estado destacó que se han realizado “innumerables COP. Ya vamos para 30, ojalá sea la definitiva en Brasil. En Cali y Colombia realizamos la de la biodiversidad número 16. 30 reuniones de jefes de estados mundiales para tratar de construir, y voy a poner esa palabra subrayada, un plan para mitigar el cambio climático y salvar la vida en el planeta: un plan».

“Dije alguna vez, un plan Marshall, por la magnitud de recursos que hay que invertir para que podamos salvar esa vida. De eso no se ha vuelto a discutir en los últimos meses», aseguró.

En su intervención el presidente Petro puso de presente que en este encuentro de Sevilla no estaba Estados Unidos ni la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Sin embargo, subrayó, “aquí estamos muchos pueblos interesados en no morir, en no extinguirnos, en mitigar la crisis climática y adaptarnos. Pues hay que articular las reuniones de representantes de estados, naciones, reyes, monarcas, presidentes elegidos democráticamente, primeros ministros, etcétera, con reuniones que convoquen a las fuerzas sociales vitales de la humanidad. Encuentro entre pueblos, no solo entre Estados; encuentro entre obreros, no solo entre Estados; encuentro de campesinos, no solo de Estados; Encuentro de mujeres por continentes, no solo de Estados; encuentro de jóvenes, no solo de Estados».

“Es hora de que se empiece a construir un nuevo sujeto histórico, la humanidad. Los Estados-naciones estamos a punto de perecer en el intento de ser eficaces, asumiendo la verdadera agenda mundial de la humanidad», dijo.

Enfatizó que “la humanidad puede ser más eficaz. Es la hora de los pueblos, es la hora de las calles, es la hora de poner la transformación económica y social de cara a la vida y de cara a la humanidad».