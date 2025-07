Vicepresidenta Francia Márquez pide a la Fiscal General que investigue a fondo el supuesto plan para tumbar a Petro

–La vicepresidenta Francia Márquez Mina anunció este martes que le pidió a la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo que «se investigue a profundidad los hechos que sugieren un supuesto plan para atentar contra nuestra democracia» y le solicitó, además, dar «sin demora todas las claridades a que haya lugar».

Al efecto, envió una carta a la Fiscal General en la cual precisa que con su «conciencia tranquila pero con firmeza» insiste «en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el Presidente Gustavo Petro».

Afirma igualmente que «de manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio», y puntualiza:

«Jamás me he prestado para conspiraciones, no soy instrumento de nadie».

Este es el texto de la carta:

Asunto: solicitud investigación.

Respetada doctora Camargo:

Ante los recientes acontecimientos en donde se conocieron unas conversaciones atribuidas al ex canciller de Colombia, Dr. Álvaro Leyva, en las cuales, según el medio de comunicación, se me involucra con un supuesto plan que atentaría contra la democracia, la institucionalidad y directamente contra el Presidente de la República Gustavo Petro considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido. Por lo tanto, le solicito

respetuosamente que sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya fugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo.

Rechazo de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad y no soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones.

De manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio.

Consecuente con la rectitud y moralidad que ha caracterizado mis actuaciones como Vicepresidenta de República, cargo para el que fui elegida democráticamente, y por respeto a esa dignidad, sin temor y con la frente en alto, quedo a la expectativa la evolución de dichas averiguaciones.

Confío firmemente en la justicia y en quienes la administran, por esa razón acudo a usted.

Sin otro particular,

Francia Elena Márquez Mina

Vicepresidenta de la República

El pasado domingo, tras conocerse los audios del excanciller Álvaro Leyva Durán en los que la involucran en el complot para tumbar al presidente Petro, la vicepresidenta emitió un comunicado en el cual afirmó: «No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones».

A continuación transcribimos su texto:

«Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo.

El 7 de agosto de 2022 hice un juramento solemne ante el Pueblo colombiano: defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia. Desde entonces, he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al pueblo, a la democracia y a la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente.

Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación.

No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados.

Mi carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia, y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura.

Trabajo cada día por el Pueblo que depositó su confianza en nosotros. Ese es mi norte, mi causa, y mi razón de permanecer firme hasta el final del mandato que se me confió.

No renunciaré ni a mis principios, ni a mi deber, ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible.

Seguimos trabajando, con el corazón bien puesto, hasta que la dignidad se haga costumbre.

Francia Márquez Mina

Vicepresidenta de la República de Colombia