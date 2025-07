EE.UU llama a «consultas urgentes» a encargado de negocios en Colombia John McNamara por audios del excanciller Leyva

–En una nota que publicó en X, el Secretario de Estado, Marco Rubio, notificó este jueves el llamado «a consultas urgentes» al encargado de negocios (Chargé d’Affaires ad interim) en Colombia, John T. McNamara, tras las «declaraciones infundadas y reprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano».

En el escrito Rubio no reseña cuáles fueron las declaraciones que provocaron su decisión y se limita a añadir que EE.UU está comprometida con la relación bilateral con Colombia y el pueblo colombiano y puntualiza: «Seguiremos comprometidos con prioridades compartidas, incluidas la seguridad y la estabilidad».

Recalled our Chargé d’Affaires ad interim from Bogotá for urgent consultations following baseless and reprehensible statements from senior Colombian government officials. Our nation is committed to the U.S.-Colombia bilateral relationship and the Colombian people. We will remain…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 3, 2025