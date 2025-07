Llega David Guetta  a Bogotá con ‘The Monolith’ este 17 de octubre

Foto: Redes Sociales del artista

¡Te contamos que el famoso dj parisino David Guetta llega a la capital con ´The Monolith´ un espectáculo de música electrónica que combina sus grandes éxitos con una producción visual impresionante. Este show se realizará el viernes 17 de octubre de 2025, a las 5:00 p. m., en el Coliseo MedPlus, ubicado en la calle 80 en el kilómetro 1.5, vía a Cota. ¡Entrada con costo!

Durante cuatro horas podrás disfrutar de este espectáculo que ha sido presentado en ciudades como Valencia y Buenos Aires, con luces láser, pantallas LED en forma de cubo, efectos especiales y pirotecnia, creando una experiencia sensorial al ritmo de temas como ´Titanium´, ´I’m Good (Blue)´ y ´Play Hard´ ofreciendote una noche inolvidable.

David Guetta es un reconocido dj, productor musical y compositor francés, nacido en París, y considerado uno de los pioneros en fusionar la música electrónica con el hip-hop y el pop, lo que lo ha llevado a recibir múltiples premios, incluidos varios Grammy.

Conoce más detalles en este post del Coliseo MedPlus sobre el show del dj parisino que se realizará el 17 de octubre:

Comenzó su carrera en 1980 como DJ en clubes nocturnos, pero no fue hasta mediados de la década de 2000 que alcanzó la fama internacional, gracias a álbumes como Just a Little More Love (2002), Guetta Blaster (2004) y Pop Life (2007). Sin embargo, fue su álbum One Love (2009) el que lo catapultó a la cima de la escena musical, con éxitos como «When Love Takes Over» (con Kelly Rowland) y «Sexy Bitch» (con Akon).

Su estilo se caracteriza por la fusión de beats electrónicos con voces pop, creando canciones que dominan las listas de éxitos y los festivales de música. Esta fórmula le ha permitido colaborar con algunos de los artistas más importantes del mundo, como Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Usher y Beyoncé, entre otros.

David Guetta, es reconocido por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público en festivales masivos como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella. También ha sido una figura clave en la promoción de la música electrónica como género mainstream, contribuyendo de manera importante a su popularización.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.