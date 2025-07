Petro: Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026

–En un mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro afirmó: «Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026», sin hacer comentario alguno, solo asociando la frase a un trino en el que se registra una información radial sobre la reunión de más de siete horas en la Casa de Nariño entre el Gobierno nacional y una delegación de Portugal en la cual no se firmó ningún contrato entre la Imprenta y la Casa de la Moneda de ese país para la elaboración de pasaportes.

Se contextualiza el pronunciamiento del jefe del estado con un trino previo, en el que hizo referencia a Thomas and Gregg, la empresa que venía elaborando los pasaportes colombianos y la misma «propietaria del software fraudulento» que utilizó la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones pasadas.

«Ahora la empresa que maneja el software de escrutinio, que es la francesa Idime. Pero la francesa Idime subcontrató a Thomas and Gregg, la propietaria del software fraudulento», advierte el primer mandatario.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro comienza recordando que «a fines del año pasado fue la procuradora Margarita Cabello, quien trató de saltarse las funciones constitucionales, para evitar que la procuraduría pudiese establecer prácticas fraudulentas de funcionarios de la registraduría en la conformación de un monopolio privado de los datos de todos los colombianos y con capacidad de intervenir en las elecciones».

Añade que «el asunto es que desde hace 17 años, el gobierno del entonces, entregó la propiedad de los datos de todas y todos los colombianos» y puntualiza: «Ahora es propiedad privada. Una propiedad privada monopólica sobre los datos de los colombianos, prohibida por la constitución, es de un riesgo inmenso para la intimidad, derecho fundamental, los datos pueden ser vendidos al mejor postor, o para la democracia, pueden, a través del software manipular los datos electores y aparecer datos que no son los de las mesas, ni de los votantes».

Advierte que la situación ha durado 17 años. «Y además le han hecho trampa a las decisiones judiciales», subraya.

Explica que una vez se evidenció por la sala plena del Consejo se Estado, que se hacía fraude a través del software de Thomas and Gregg, la sala plena de esa misma corporación «ordenó su cambio».

«Pero hicieron trampa, ni se rompió el monopolio ni se garantiza que no hay fraude. Engañaron al Consejo de Estado», afirma y complementa: «Ahora la empresa que maneja el software de escrutinio, que es la francesa Idime. Pero la francesa Idime subcontrató a Thomas and Gregg, la propietaria del software fraudulento».

En seguida, el jefe del estado se refiere a los pasaportes, para señalar que «el sistema que es del gobierno, se contrató también a Thomas and Gregg y se le entregó la propiedad de los datos de colombianos dueños o solicitantes de pasaportes, subcontrató.

«Están un chip que es propiedad de Thomas and Gregg, a pesar que las máquinas de impresión son propiedad de otra empresa subcontratada. El problema no son las máquinas, la prensa oculta, el problema que es es delictivo, hacer de los datos de la población un negocio privado, negociado hecho desde hace 17 años, que no debe continuar», anota.

Señala que cuando mi gobierno ordenó la investigación, fue saboteado por la procuraduría de Margarita Cabello, que cercenó mis competencias constitucionales en materia de libre competencia.

«Hay hoy 15 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo procesos de investigación de la procuraduría, cuando eran funcionarios que cumplían con su deber», advierte el presidente Gustavo Petro.

«Paradoja de la historia, la lucha de Thomas and Gregg está a punto de ser derrotado», precisa. «No porque nos haya ayudado alguna otra rama del poder público, solo la sala plena del Consejo de Estado, antes de entrar al gobierno, nos ayudó a encontrar la verdad».

Igualmente indica que «el hecho paradójico se debe a que un integrante fundamental del monopolio privado: Idime, francés, se acaba de nacionalizar, por parte del estado francés. Ya no es una empresa privada, porque el mundo hoy reconoce, a excepción de la sociedad oligárquica, que el poder público debe fortalecerse en temas que no son de mercado, pero que son indispensables para la vida y los derechos de los pueblos», concluye.