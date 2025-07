China presenta el tren más rápido del mundo: «Vuela» sobre la vía a 600 Km/h

–(Foto CRRC Corporation Ltd). Un tren Maglev, capaz de alcanzar los 600 km/h, presentó China en el 12º Congreso Mundial de Ferrocarriles de Alta Velocidad en Pekín. Es el prototipo de un tren de levitación magnética (Maglev) capaz de alcanzar los 600 km/h. El fabricante CRRC Corporation explicó que «este sistema no solo ofrece mayor velocidad, sino que también ofrece alta seguridad, gran capacidad, inteligencia y comodidad». Además destacó que que se trata de «un vehículo ecológico».

? #CRRC 's #Fuxing high-speed trains are turning heads at the 12th World Congress on High-speed Rail! ?? From the #CR450 prototypes to the iconic #CR400 series, these EMUs are showcasing the power of innovation on the global stage.

Traducción: Los trenes de alta velocidad llaman la atención en el 12o Congreso Mundial de Ferrocarriles de Alta Velocidad! Desde el #CR450 prototipos de lo icónico #CR400 En esta serie, estas EMU muestran el poder de la innovación en el escenario global. Asimismo, el fabricante indicó que el nuevo Maglev «tiene diversos escenarios de aplicación» y puede utilizarse para desplazamientos diarios de alta velocidad en conglomerados urbanos, así como para cubrir largas distancias por corredores eficientemente conectados.

? The 600km/h high-speed maglev system is featured at the 12th World Congress on High-speed Rail ?.

? The system not only has higher speed, but also features high safety, large volume, intelligence and comfort, etc. ? It is a green vehicle with higher speed and greater… pic.twitter.com/2ClGkBohPd

