Colombia moderniza su componente aéreo y de armamento militar para reforzar la soberanía, la seguridad nacional y el desarrollo tecnológico del país: Petro

–En el marco de la inauguración, este miércoles, de la decimosegunda edición de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial – F-AIR Colombia 2025, en Rionegro, Antioquia, el presidente Gustavo Petro destacó los avances en la compra de aviones Gripen E/F, de fabricación sueca y de nuevo armamento militar para reforzar la soberanía, la seguridad nacional, el desarrollo tecnológico del país e impulsar la industria nacional de defensa.

?? El Presidente @PetroGustavo inauguró la F-AIR Colombia 2025 en Antioquia y anunció el avance en la compra de armamento y aviones a varios países para fortalecer una Fuerza Pública independiente. Con la modernización de la flota aérea, incluida la adquisición de los aviones… pic.twitter.com/u7B73M7f0l — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 10, 2025

El jefe de Estado afirmó que se trabaja en la búsqueda de tener “una fuerza pública independiente, que no dependa sino de Colombia misma, no porque rechacemos la ayuda, sino porque un país soberano debe ser así» y añadió que en ese propósito “hay dos fases que sobrevienen: una, la compra de armamentos. Dos, la producción de esos armamentos por Colombia misma, para que seamos nosotros los dueños de las armas que producimos».

Las discusiones para estructurar esas inversiones estratégicas, advirtió, se adelantan ante el Conpes “que está por hacerse. Estoy esperando la información técnica completa, no sólo para aviones, sino para la movilidad mucho más rápida de la fuerza pública en general».

Recalcó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “han perdido movilidad por la edad de los instrumentos aéreos y terrestres con que se debería movilizar. Y entonces toca renovar (…) las armas de la República, porque si no, cada vez tendremos más ineficiencia. Y eso bajo las actuales condiciones fiscales, presupuestales del país, se puede hacer a través del mecanismo de vigencia futuras».

En ese proyecto, añadió, “no hay ningún país excluido dentro del campo bélico. Por ninguna razón. Si las armas son suficientemente adaptables a las condiciones colombianas, y para los objetivos que nos hemos propuesto, que es destruir la criminalidad y tener un instrumento de prevención suficiente para asumir los retos de la crisis climática, serán bienvenidas».

?| Colombia da un salto estratégico en defensa aérea con los Gripen E/F de Suecia ?? Desde la F-AIR Colombia 2025, el Presidente @PetroGustavo anunció la modernización de la flota aérea con la adquisición de los aviones Gripen E/F, una plataforma de última generación que… pic.twitter.com/zmBs3aIeS3 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 9, 2025

Sin embargo, resaltó que esa relación se mantendrá mientras Colombia se vuelve autosuficiente, pues “casi desde el origen de la humanidad, y en forma incluso dantesca, este ha sido un principio. Si dependes de otros no sobrevives, porque el mundo cambia, porque lo que eran amigos antes no lo son ahora. Y tenemos que buscar nuestra propia capacidad».

También manifestó que “hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamento que no producimos, lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país. Incluso, que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta».

Agregó que “no queremos salir hacia profundizar el conflicto, no nos interesa. Colombia debe, básicamente, a partir de la soberanía nacional mantener la pluralidad de oferentes».

Otro tema que trató el mandatario, y que calificó de fundamental, fue el de catalogar el conflicto bélico como “menos dependiente del metal, cada vez más de las matemáticas».

Los enfrentamientos, señaló, ahora “se dan a nivel de la matemática. Los softwares son básicamente algoritmos que pueden ser penetrados o no, y ahí se libran los combates de hoy, en si se pueden penetrar o no. Y entonces aparecen dos grandes términos: uno, la ciberdefensa; y otro, el software de ataque».

Ante esa realidad reveló que “he pedido a la fuerza pública que eleve el nivel de conocimiento en términos de matemáticas, llegando a lo que se denominan matemáticas cuánticas» y recalcó que “nosotros estamos listos a recibir quien traiga los computadores cuánticos, no a quien preste a control remoto su servicio».

Reconoció que, aunque “no los podemos hacer, no tenemos el desarrollo de las matemáticas en Colombia al nivel que se necesita. La fuerza pública tiene que dar el primer gran paso, lo mismo que el sistema universitario civil. La Universidad del Sistema de Educación Superior de la Fuerza Pública y de la sociedad en general debe dar pasos hacia la matemática cuántica».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que en un lapso de 14 a 18 meses llegarán al país las primeras aeronaves SAAB-39 Gripen, de última tecnología, que marcarán un hito en la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y las capacidades de defensa de la nación.

Sánchez confirmó que una vez se suscriba el contrato, “que estaría firmado en septiembre, en un lapso entre 14 y 18 meses llegarían las primeras aeronaves totalmente nuevas, con una capacidad tecnológica muy alta, de vanguardia».

Indicó que “inicialmente se prevé que sean 16 aviones. Sin embargo, cuando tengamos el marco de gasto de mediano plazo, es decir, cómo va a desembolsarse el dinero en los próximos años, ya podremos tener claridad de cuántas aeronaves pueden llegar, que podría ser más de las pactadas, dependiendo del proceso de negociación que hagamos».

Dijo que “alrededor del 18 o 20 de julio ya sabremos cuánto es el valor» de compra de las aeronaves. «Ya se aseguró una transición entre la flota de Kfir existentes en la actualidad y los aviones SAAB?-39 Gripen, que reemplazarán esta capacidad, subrayó.

“No se están comprando unas aeronaves, se está comprando una capacidad de superioridad que incluye sistemas de armas, incluso transferencia de tecnología», advirtió el ministro.