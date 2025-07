Las «cacerías» de migrantes desatan un infierno en el pueblo español de Torre Pacheco

–España se ha levantado este lunes con la resaca de un fin de semana protagonizado por las «cacerías» de migrantes magrebíes en el municipio de Torre Pacheco, en la región del suroeste del país de Murcia.

Todo comenzó la noche del miércoles de la semana pasada, cuando Domingo, un hombre de 68 años, recibió una brutal paliza por parte de un individuo que iba acompañado de otros dos. Su foto con el rostro lleno de moretones y un ojo nublado se viralizó en los siguientes días.

A partir de ahí, los llamamientos en las redes sociales de perfiles de ultraderecha, los bulos difundidos y el espaldarazo implícito de ciertos partidos políticos, propiciaron que cientos de hombres se desplazaran hasta esta localidad, de apenas 40.000 habitantes, para realizar batidas y agredir a todo aquel que tuviese aspecto de magrebí.

Las últimas tres noches, Torre Pacheco ha vivido entre disturbios, palizas y carreras, principalmente en el barrio de San Antonio, corazón de la comunidad marroquí en el municipio.

El reguero de cristales rotos se ha convertido en la postal matutina y evidencia de la batalla campal vivida en las horas precedentes. Las palizas indiscriminadas y los ataques a locales regentados por ciudadanos de origen magrebí están a la orden del día.

Anoche un grupo de unas 20 personas entraron a destrozar un negocio de Kebab en Torre Pacheco regentado por inmigrantes ante la mirada pasiva de la guardia civil. En el vídeo se ve como se retira para que los violentos actúen sin mover un dedo para evitarlo. pic.twitter.com/6DIz0YNxK7 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 14, 2025

En los enfrentamientos han participado dos bandos. Por un lado, una multitud integrada por neonazis, mayoritariamente vestidos de negro y con la cara tapada, que portan bates, palos o cualquier otro arma para llevar a cabo «cacerías» de migrantes magrebíes.

Por otro lado, jóvenes, muchos de ellos migrantes de segunda generación, que les esperaban para confrontarlos a las puertas del barrio donde viven.

En el municipio se han desplegado 75 agentes de la Guardia Civil que ayudan a la policía local a intentar mantener la seguridad ciudadana. Las dos últimas noches, los agentes cerraron las entradas al pueblo para evitar la entrada de los grupos neonazis, que lo intentaron por varios puntos.

No sobran inmigrantes, sobran fascistas, racistas y generadores de odio.

La diversidad, el mestizaje y la multiculturalidad nos enriquecen; el odio, el racismo y el fascismo nos vuelven inhumanos #TorrePacheco #NoPasaran pic.twitter.com/kJYydLECaK — Manu Pineda? (@ManuPineda) July 13, 2025



Por el momento ha habido seis detenidos (cinco españoles y un magrebí) por agresiones, daños y altercados, mientras se siguen interceptando grupos sospechosos y continúa el despliegue de Guardia Civil, la policía local y unidades especiales.

Los hechos que propiciaron la chispa todavía están bajo investigación. La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, informó esta mañana que han sido detenidos dos de los tres implicados en la agresión al sexagenario. Ambos habrían colaborado y encubierto al presunto autor material, que ya ha sido identificado.

Sin embargo, mucho antes de que trascendieran las identificaciones y detenciones, desde la extrema derecha se había dictado una sentencia: tomar la justicia por su mano. En esa escalada han apuntando contra todo el colectivo magrebí, que en Torre Pacheco puede representar aproximadamente a 30 % de la población.

Los llamamientos a través de las redes surtieron su efecto. Hasta la localidad murciana se desplazaron decenas de vehículos procedentes de otras provincias españolas, como Alicante, Almería o Toledo.

De este modo, hombres procedentes de las afueras de Torre Pacheco acudieron en masa a ejercer violencia con la excusa de acabar con la inseguridad. Las agresiones a la población magrebí, por tanto, provinieron mayoritariamente de foráneos, no de sus vecinos.

Diversas voces acusan al partido de ultraderecha Vox de alentar estos altercados con sus discursos contra la migración. Y no es la primera vez.

Vox lleva años vinculando la migración con la delincuencia, aunque los datos no sustenten esa tesis. Tan solo días antes de estos altercados, la diputada de ese partido, Rocío de Meer, defendió la expulsión de hasta ocho millones de migrantes o sus hijos, si no se «adaptan» al país.

El sábado, el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, se desplazó hasta Torre Pacheco, donde convocó a un par de centenares de simpatizantes y lanzó consignas contra la migración irregular.

«Torre Pacheco se ha levantado y ha dicho ya basta, están cansados de ver por qué calle van y a qué hora (…) Los responsables de estos sucesos son PSOE y PP, que son los que han traído a los inmigrantes y han generado esta inseguridad», dijo durante su intervención.

De hecho, Podemos anunció este lunes que denunciará ante la Fiscalía a los «cargos públicos» de Vox que hayan «alentado» las agresiones y los disturbios de grupos de extrema derecha contra migrantes magrebíes, difundiendo «bulos» o videos de palizas como venganza, calificando lo sucedido de «terrorismo racista de extrema derecha».

El ambiente ya se comenzó a caldear la tarde del viernes, cuando al término de una concentración que reunió alrededor de 2.000 personas, en repulsa por la agresión sufrida por Domingo, acudieron miembros de la organización política xenófoba y populista Frente Obrero.

Durante estos días se han compartido por redes sociales fotos, nombres y direcciones de personas magrebíes, acusándolas de estar detrás de la agresión al sexagenario, todas ellas falsas. La propia víctima ha desmentido varios de estos bulos.

También se ha difundido una grabación atribuida falsamente a la paliza que recibió Domingo, cuando en realidad se trataba de una agresión de dos españoles en Almería contra una persona sintecho. Ambos autores ya fueron detenidos.

Esta mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que lo sucedido este fin de semana era obra de «grupos organizados» que se forman a través de las redes sociales. «No se puede llamar a la caza de inmigrantes y que no pase nada», apuntó.

Además, Grande-Marlaska también apuntó a Vox, al afirmar que «lo ocurrido es consecuencia de los discursos de ultraderecha», avalados por el conservador Partido Popular (PP).

El grupo de ultraderecha Deport Them Now Spain ha convocado nuevas «cacerías» de migrantes para los días 15, 16 y 17 de julio, con un violento llamado a «reunirlos con Alá». Del mismo modo, amenazan a toda la población marroquí si no «colabora» con los agresores.

«Si los demás marroquíes no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido», dice parte de un comunicado recogido por elDiario.es.

El ultraderechista Daniel Esteve, propietario de la polémica empresa Desokupa, anunció que está coordinando esta semana el traslado de grupos a Torre Pacheco para montar grupos paramilitares, a los que ha denominado «patrullas ciudadanas».

Está por ver si estos llamamientos y anuncios alargan el conflicto, o si las detenciones de los implicados y el aumento de la presencia aplacan los ánimos en una localidad agrícola que lleva décadas conviviendo sin conflictos con la migración. (Información RT).