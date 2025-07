Este sábado finaliza inscripción de candidatos a las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud del 19 de octubre: Registraduría

–(Imagen ilustrativa). El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, invitó a los jóvenes entre 14 y 28 años a que se inscriban como candidatos a los Consejos de Juventud, proceso que se cerrara este sábado, 19 de julio, y salgan a ejercer su derecho al voto el próximo 19 de octubre.

Agregó que no hay un lugar en el mundo donde exista una práctica democrática como esta. “Colombia es el único país del planeta que tiene una experiencia como la elección de los Consejos de Juventud de manera popular, que tienen una ley que reglamenta esa elección, que tiene una forma de participación de todos los jóvenes del país para elegirlos”.

A su turno, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, resaltó la importancia de la población juvenil en el futuro del país e hizo un llamado a todos los jóvenes de Colombia para que participen activamente en estos espacios que están diseñados en la democracia colombiana para la participación de los jóvenes.

“Ustedes son un activo muy importante para el Estado colombiano y para la democracia. Por eso, el llamado es a que fortalezcamos esos liderazgos, ocupemos estos espacios y generemos una dinámica para que desde muy temprana edad

podamos hacer esos ejercicios de participación, veeduría y control. El país lo construimos entre todos, incluidos ustedes, los jóvenes, por eso hay que aprovechar estos escenarios”, sostuvo.

Los estudiantes de la capital, protagonistas de este encuentro, se dirigieron a los demás jóvenes del país. María Daniela Casallas, personera 2025 del colegio Gerardo Paredes de la localidad de Suba, agradeció esta jornada pedagógica y destacó la importancia de los Consejos de Juventud como mecanismo de participación.

“Gracias por creer en la juventud y por abrir estos espacios. Los Consejos de Juventud son nuestra voz, son el espacio donde los jóvenes, como ustedes y como yo, decidimos qué queremos para nuestro futuro y para nuestra localidad o municipio. Son como el concejo de los adultos, pero hecho por y para los jóvenes. Les aseguro que cada voto cuenta y si no votamos otros decidirán por nosotros”, enfatizó.

De la misma manera, Juan David Cepeda, expersonero 2024 del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la localidad de Kennedy, invitó a los jóvenes a ejercer liderazgos y a trabajar de manera colectiva para alcanzar propósitos en común.

“Los liderazgos son muy importantes, pero no pueden existir liderazgos si no hay colectividad y a eso debemos apostarle. No importan las ideologías, lo importante es que quien resulte elegido trabaje junto a los jóvenes y haya una articulación y objetivos comunes”, concluyó.

¿QUÉ SON LOS CONSEJOS DE JUVENTUD?

Los consejos de juventud son mecanismos de participación, representación y consulta de los jóvenes ante las administraciones públicas, tanto a nivel local como nacional. Su función principal es canalizar las inquietudes, propuestas y necesidades de los jóvenes en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones que les afectan.

Funciones principales:

Actúan como enlace entre los jóvenes y las autoridades, facilitando el diálogo y la búsqueda de soluciones a problemáticas juveniles.

Participación en políticas públicas:

Participan en la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas dirigidas a la juventud, asegurando que sus voces sean escuchadas.

Veeduría y control social:

Velan por el cumplimiento de los derechos de los jóvenes y vigilan la gestión pública en temas de juventud, tanto a nivel local como nacional.

Promoción de la participación juvenil:

Fomentan la participación activa de los jóvenes en diferentes espacios y procesos, impulsando su desarrollo integral y empoderamiento.

Representación de la juventud:

Los consejeros son elegidos por voto popular para representar a los jóvenes de su territorio y llevar sus inquietudes a las instancias pertinentes.

Desarrollo local y nacional:

Contribuyen al desarrollo social, político y cultural de sus comunidades, a través de la presentación de propuestas y proyectos.

En resumen, los consejos de juventud son espacios fundamentales para que los jóvenes puedan ejercer su ciudadanía activa, participar en la construcción de sus territorios y promover sus derechos y necesidades.