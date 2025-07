Países del Sur Global acuerdan en Bogotá bloqueo a Israel por su acción «genocida» en territorios palestinos

–En la clausura de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá este 16 de julio, los Países del Sur Global firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados calificándolas como «genocidas», contrarias al derecho internacional, y se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas para frenarlas.

En la cumbre, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervinieron representantes de Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas y otros Estados

La declaración fue adoptada bajo la coordinación del Grupo de La Haya y contó con el respaldo de la Cancillería colombiana y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.

El documento establece seis medidas concretas, que los Estados firmantes se comprometen a adoptar en sus marcos legales nacionales antes del 20 de septiembre de 2025:

1. Prohibir la provisión o transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel, incluyendo artículos de uso dual que puedan facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad.

2. Negar el tránsito, atraque y servicios portuarios a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, incluso si provienen de terceros países, asegurando el cumplimiento del derecho internacional.

3. Impedir el transporte de armamento hacia Israel en buques que enarbolen sus banderas nacionales, garantizando el respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

4. Revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que fondos estatales o instituciones públicas apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí del territorio palestino.

5. Fortalecer los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en casos de crímenes internacionales cometidos en el territorio ocupado.

6. Apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina, sin importar la nacionalidad de los responsables.

La declaración reafirma la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que califica como ilegales las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados.

Además, exige una investigación urgente sobre la situación sanitaria en Gaza y la creación de un plan para responder a las necesidades nutricionales de su población, el cual deberá presentarse en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

El documento finaliza con un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y contribuir a poner fin a la ocupación israelí. Se enfatiza también que la República de Irak y el Estado de Libia no reconocen al Estado de Israel.

En la clausura, el presidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de Colombia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y aseguró que no se puede estar en un grupo de este tipo “si los principales jefes de la Otán están con el genocidio», por lo que preguntó: “¿Qué hacemos ahí, no es la hora de reconfigurar militarmente el mundo?».

Comentó que en los actuales momentos no existe un ejército latinoamericano. “¿Qué hacemos en la Otán nosotros? ¿No llegó la hora de otra alianza militar?», cuestionó y llamó la atención a los representantes de las naciones asistentes sobre “¿cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños? Esos ejércitos no son ejércitos de libertad, son ejércitos de la oscuridad».

Por esta razón, planteó: “Nosotros debemos tener ejércitos de la luz y juntar nuestros ejércitos y pensar las cosas bien».

El presidente Petro dejó claro que Colombia ya no enviará más carbón a Israel y anunció que se va a revisar un decreto que abría la puerta a esta posibilidad.

“Yo dije que no iba a una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos y aquí en esta casa, bajo mi Gobierno, funcionarios blancos descendientes de esclavistas, lo digo, se tomaron la idea de cómo volver la frase del presidente inocua en un decreto no fue Grencord no fue Drummond –aprovecharon, eso sí–, pero quienes cometieron la traición estaban aquí pagos por el pueblo colombiano».

Por esta razón, el mandatario dijo que “el país de la vida está ayudando a matar la humanidad. Yo no quiero exportar carbón, ni explorar gas, lo he decidido. Y se acabarán las últimas reservas de petróleo porque eso mata a Colombia y mata a la humanidad».

El mandatario aseguró que envió una carta, como presidente de la Celac, al gobierno de Estados Unidos para buscar un diálogo. Sin embargo, a la fecha no ha tenido respuesta.

“He pedido una reunión de la Celac con el gobierno de los Estados Unidos y no hay ni respuesta escrita, porque no quieren reunirse con América Latina y el Caribe, porque saben que reuniéndose con cada uno por separado son más fuertes y entonces no dialogan, amenazan».