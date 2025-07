Netanyahu llamó al Papa León XIV tras el ataque a la iglesia católica de Gaza

–El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este viernes al Papa León XIX, un día después del bombardeo contra la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. El pontífice expresó su profunda preocupación por la “dramática situación humanitaria” en la Franja y subrayó la urgencia de proteger tanto los lugares de culto como a todas las personas en Palestina e Israel.

Además, en la conversación, el Santo Padre renovó su llamado a reactivar con urgencia el proceso de negociación, con el fin de alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra.

«En la mañana de hoy, el Santo Padre León XIV recibió, en la residencia de Castel Gandolfo, una llamada telefónica de Su Excelencia el señor Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, a raíz del ataque militar llevado a cabo ayer por el ejército israelí que alcanzó la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, causando la muerte de tres personas y dejando varios heridos, algunos de ellos de gravedad», lo informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede este viernes 18 de julio de 2025.

«Durante la conversación, añade el comunicado, el Santo Padre renovó su llamado a reimpulsar los esfuerzos de negociación, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra. Reiteró también su profunda preocupación por la dramática situación humanitaria que vive la población en Gaza, cuyo sufrimiento recae especialmente sobre los niños, los ancianos y los enfermos».

La nota especifica que «el Santo Padre subrayó la urgencia de proteger los lugares de culto, así como a los fieles y a todas las personas, tanto en Palestina como en Israel».

Deadly attack hits Holy Family Church in #Gaza this morning as civilians took shelter, killing three people and injuring others. In a statement, @CaritasJLM says the situation has reached breaking point. Read statement: https://t.co/jfZcD1PYNU @Cordaid @CaritasEuropa pic.twitter.com/oQUTYxgZ1O

— Caritas (@iamCARITAS) July 17, 2025