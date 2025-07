Petro sale en defensa de ministro de Salud acusado de homicidio por omisión: «Merece la cruz de Boyacá y se la voy a otorgar»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a las afirmaciones del magistrado saliente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuarta, quien acusó a su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo de homicidio por omisión, a propósito de la grave situación provocada en las EPS y los gestores farmacéuticos.

«Ha provocado enormes tasas de muerte por desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención en clínicas y hospitales por carencia de personal y de insumos», afirmó Reyes Cuartas.

Al respecto, el jefe del Estado precisa: «El magistrado Reyes aquí esta prejuzgando y de manera grave, porque acusa a mi ministro de salud de homicidio por omisión, cuando mi ministro ha salvado miles de vidas de niños y niñas, y mujeres en embarazo», precisó el jefe del Estado para notificar: «El ministro Jaramillo merece la cruz de Boyacá y se la voy a otorgar».

En su cuenta en X, el presidente Petro afirma que «hay quienes miran y no quieren ver» y formula una repetidilla de interrogantes, así:

¿Es que no bastan las acciones policiales de incautación de medicinas compradas por el gobierno, y que encuentran en las bodegas de los gestores farmacéuticos?

¿No ve que allí están los homicidas por omisión?

No es el que paga las medicinas, el homicida; es el que las acapara.

¿No ve los billones de pesos perdidos en las cuentas de las EPS?

¿Es que no ve que las EPS intervenidas pudieron reducir sus deudas y las no intervenidas las duplicaron?

¿Es que no ve que gracias a nuestro modelo preventivo detuvimos la expansión de la peste amarilla?

¿No ve que el gobierno pagó todas los medicamentos de enfermedades huerfanas, de alto costo y crónicas, y no las entregan en las EPS a los pacientes?

¿No ve que la EPS Coosalud dirigida por los hermanos y primos de los ex presidentes Pastrana y Santos, triplicaron sus deudas con las IPS en un año?

¿No ve que mi gobierno, via UPC, le entregó los mayores recursos de la historia a las EPS?

¿No ve que dueños de EPS, financiaron partidos políticos que defienden sus intereses?

El primer mandatario advierte a continuación que «hay que ser médico para saber a profundidad la gran obra de Guillermo Jaramillo, perseguido por el magistrado Reyes, pero solo hay que ser un ciudadano del común de las 5, 7 millones de familias que ya por primera vez en la historia, reciben medicina preventiva en sus propias casas».

Además indica: «Ya dirán que irrespeto a la justicia, pero no, quiero es una justicia respetable que vele por el interés general».

El presidente advierte, enseguida que «las opiniones públicas y que aquí critico, son opiniones políticas que quieren convertir en judiciales».

Y finalmente anuncia que el 20 de julio ante la nación mostrará «los grandes logros alcanzados por nuestras reformas en la salud y que, le informo magistrado Reyes, ha salvado la vida de miles de niñas y niños de Colombia».

Previamente, el jefe del Estado se refirió a la demanda admitida por el Consejo de Estado en la que se pide la anulación de la resolución por medio de la cual la Superintendencia de Salud intervino a la Nueva EPS.

«Saben los demandantes que están a punto de salir los datos contables de la Nueva EPS, que nunca tuvo un sistema de información real, están desesperados por taparlos», indicó el mandatario y agregó:

«Las deudas de la Nueva EPS la pusieron hace rato en causal de disolución. Estamos tratando de salvarla. Pero buscan es que no se salve la información. Ojala los magistrados puedan mirar los datos, y ordenar una auditoria forense sobre todo el sistema».

En otro trino el presidente Petro advirtió: «Hay que hacer las cuentas de las deudas no pagadas de las 157 EPS que se crearon en el país, desde 1994 y subrayó que «esas deudas no pueden estar en valor corriente: los pesos del año en que se producen, el peso pierde valor; ni un banquero hace eso con nuestras deudas».

Añadió que para saber el valor real de la deuda en el presente, se traen todas las deudas anuales a valor presente, con la tasa nominal de interés anual. Así se sabe en valor de pesos de hoy, no en valor de pesos de ayer, la deuda no pagada por la totalidad de las EPS, y no solo las deudas de las EPS que aun sobreviven».

Subrayó que la cifra, que supera los cien billones de pesos, «como afirmé es, exactamente, lo que se ha transferido durante estos 30 años de la ley, a los dueños de las EPS desde el presupuesto público».

Y puntualizó: «Pueden decirme hasta mico, la prensa del gran capital y sus politiqueros, pero así se hacen las cuentas en economía y en los bancos, cuando los deudores somos nosotros».

El presidente también afirma que las deudas no pagadas de 157 EPS desde 1993 hasta la fecha, traídas a valor presente, suman más de cien billones de pesos y advirtió que «una deuda siempre, como hacen los bancos, se traen a valor presente, se inicie a contar desde el 2020 o como da el valor total de la deuda, desde 1993».

Para su estudio, después, de una gran ofensiva mentirosa de la prensa del gran capital, aquí va el trabajo de Planeación nacional, del economista Gabriel Piraquive. El trabajo mide solo desde el 2009 la deuda no pagada por las EPS, a precios constantes del 2024 y sin aplicar la…

También invito a la prensa del capital y sus voceros a hacer las cuentas de la deuda no pagada por las EPS, desde que comenzó la ley 100, trayendo a valor presente del 2024 y agregando el efecto de cobrar la tasa de interés anual desde ese año hasta el 2024 incluido.

¿No que no?

El indomable Petro suelta hoy el análisis del economista Gabriel Piraquive, de Planeación, donde demuestra que, desde el 2009 en adelante, la deuda no pagada es de 70 BILLONES de las EPS a los hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud (la cifra…

La víspera, el presidente Gustavo Petro respondió al aspirante presidencial Sergio Fajardo, quien lo fustigó por su polémica alocución y sus afirmaciones en el consejo de ministros del pasado martes:

«Concéntrate Sergio, no te disipes.

Estas evadiendo hablar de la deuda de las EPS con clínicas y hospitales, que se hizo propiedad de los dueños de las EPS, que es una deuda con la sociedad colombiana, y que vale más de 100 billones de pesos a valor presente. ¿La vas a tapar como los demás?.

Otro día hablamos del festival de tambores de Petro en Haití, que lleva siglos de hacerse.

Esto fue lo que dijo Fajardo y que provocó la reacción del jefe del Estado:

¿Todavía no creen que estamos viviendo un desgobierno? Estos son los temas de los que habló anoche el presidente Petro:

1. Insultó a las personas negras.

2. Dijo que uno de los problemas de su gobierno son las peleas entre mujeres.

3. Aseguró que la culpa de las muertes en el Magdalena Medio es de las esculturas de hipopótamos.

4. Propuso mover la Estatua de la Libertad a Cartagena.

5. Dijo que hay un festival en su nombre en Haití.

6. Pidió hablar con el Rey de España.

7. Solicitó otro concierto de Residente, Mägo de Oz y Los Prisioneros.

8. Nos invitó a ver un cocker spaniel.

9. Aseguró, una vez más, que todo el gabinete que él mismo eligió lo traicionó, y que lo volverá a cambiar.

10. Dijo que 50 + 1 = 49. ?

Colombia merece un presidente que deje atrás los delirios y abandone la improvisación. Tengan la seguridad de que la sacaremos adelante con hechos. Fin del trino de Sergio Fajardo.

El primer mandatario también destacó declaraciones del Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, quien afirmó: “Aquí no estamos confundidos, estamos levantando un tapete donde debajo se guardó toda la mugre”, en referencia al gestor Farmacéutico Droguerías Colsubsidio, que negó el acaparamiento de medicamentos en sus bodegas y dijera que Famisanar le adeuda más de $700.000 millones por dispensación de los mismos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro trinó: «Estamos levantando un tapete, y debajo está lleno de mugre. Ese es el sistema de salud de Colombia. Hay que reformarlo».