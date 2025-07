Gobierno anunció acuerdo preliminar con arroceros, pero el paro y bloqueos viales continúan

–Una semana de bloqueos viales completa el paro de los arroceros, y pese a un «acuerdo preliminar» anunciado por el Gobierno Nacional, los cultivadores intensificaron la su protesta. La víspera la ministra de Agricultura informó que luego de un proceso de diálogo constructivo que tuvo lugar en horas de la tarde, se logró un acuerdo preliminar con la industria arrocera y Fedearroz como representante de los productores «que permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la actual coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo».

Según el comunicado, como parte de este acuerdo, se definieron los siguientes compromisos iniciales:

1. El Gobierno Nacional expedirá un acto administrativo que, en uso de sus facultades legales, establezca un régimen de libertad regulada para establecer un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde.

2. El Gobierno nacional expedirá un acto administrativo que, en uso de sus facultades legales, establezca un régimen de libertad regulada para establecer un precio mínimo de referencia para el arroz blanco, asegurando también un abastecimiento y acceso estable para los consumidores.

Este acuerdo reconoce que existen problemas estructurales en la cadena arrocera, razón por la cual se avanzará paralelamente en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articule a todos los eslabones de la cadena en una ruta conjunta de largo plazo que salvaguarde y proteja la producción primaria y la industria nacional, garantizando la soberanía alimentaria ante las fluctuaciones internacionales del arroz.

Previo concepto, en los términos del parágrafo del art. 10 de la ley 155 de 1959 y del art. 50 de la ley 1340 de 2009 y demás normas que regulan la materia, como muestra de voluntad para que pueda avanzarse en la concertación de un acuerdo estructural de la cadena, y con el objetivo de que la materia prima no se deteriore y los agricultores no pierdan el arroz cosechado, la Industria garantizará la compra del arroz para su almacenamiento y conservación en las condiciones de comercialización actuales, sin perjuicio de que una vez entren en vigor las regulaciones de precio antes referidas, se pague a los productores la diferencia entre el precio pagado y los precios establecidos en la Resolución de Libertad Regulada de Precios del arroz paddy verde.

Para concretar el presente acuerdo, el Gobierno Nacional implementará una salvaguardia sobre el arroz en los términos del artículo 5 de la ley 101 de 1993 y demás leyes que regulan la materia.

Mientras tanto, la Junta Directiva Nacional de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, urgió a las partes a buscar la concertación por las graves afectaciones que está provocando la protesta.

«Consideramos que el país no puede pasar más tiempo en esta situación y es por ello que, si bien reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, le hacemos un especial llamado para que implemente nuevas medidas acompañadas de los recursos y de mecanismos más eficaces para su ejecución», precisó la directiva gremial en un comunicado.

Igualmente hizo un llamado a los representantes de la molinería y a los agentes de la comercialización del arroz blanco, para que cada uno muestre disposición de aportar y concertar para alcanzar una solución que reconozca el esfuerzo de toda la cadena productiva, pensando ante todo en salvar al sector arrocero del país.

«Creemos que en medio de cualquier negociación es necesario y justo reconocer que el incentivo al almacenamiento tue un mecanismo que contribuyó durante cerca de tres décadas a generar un clima de estabilidad en los precios, que le ha permitido a los agricultores permanecer en esta actividad productiva, que es básica en la seguridad alimentaria nacional», señaló.

Así las cosas, reiteró «que no solo debe garantizarse la efectividad de las medidas que ha venido anunciando el Gobierno Nacional, sino que se retome en Incentivo al Almacenamiento, mientras no exista otro mecanismo que con la misma efectividad contribuya a la estabilidad de la comercialización de la cosecha, contando para ello con la

voluntad de la molinería y los agentes comercializadores del arroz blanco».

Finalmente indicó que «lograr un acuerdo que solucione la actual crisis es apremiante, no hacerlo generaría un perjuicio enorme a la producción arrocera, a tal punto que puede desestimular las siembras, lo que significaría la incapacidad de suplir la demanda del país, situación de enorme gravedad, pues no podemos olvidar que no hay alimento más caro que aquel que no podemos producir».