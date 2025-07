Avión militar se estrella en un campus escolar; reportan inicialmente 19 muertos (VIDEO)

–Un avión F7 de la Fuerza Aérea de Bangladés, Asia, se estrelló este lunes contra un edificio de la escuela Milestone en la ciudad de Daca, Bangladés, dejando al menos 19 muertos y más de 150 heridos.

El subcomisario de Policía de la División de Uttara, Mohidul Islam, indicó que el avión, un F7 de la Fuerza Aérea del país, participaba en un entrenamiento cuando se precipitó sobre el campus, afectando un edificio usado principalmente para clases de jardín de infantes, que habían finalizado minutos antes.

El canal de noticias Somoy TV confirmó que, hasta el momento, el número de víctimas mortales asciende a 19 y que alrededor de 150 personas han resultado heridas. Mientras tanto, continúan las operaciones de rescate en el lugar del accidente. Lima Khanam, oficial de guardia en la sala de control del Servicio de Bomberos, informó que el aviso del siniestro se recibió a la 1:18 p.m.

#BREAKING:

Bangladesh Air Force F-7 BGI jet crashed into a school in Dhaka shortly after takeoff.

The jet hit the canteen roof at Milestone School, causing fire and panic.

At least 1 dead, 13+ injured.

