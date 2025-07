Las réplicas de la oposición al discurso de Petro en la apertura del nuevo periodo de sesiones

–La senadora Paloma Valencia, de Centro Democrático y los representantes Lina María Garrido, de Cambio Radical; Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Daniel Carvalho, de la Alianza Verde Centro Esperanza, fueron los encargados de replicar el discurso del presidente en la instalación del periodo ordinario de sesiones.

«No. Colombia no está bien. Y no lo digo yo. Lo dice la ciudadanía. Está cansada de la inseguridad, del desempleo, del caos. Pero más que nada, está cansada de las excusas», comenzó diciendo la congresista y precandidata presidencial Paloma Valencia.

«Colombia no necesita más discursos, necesita hechos. Queremos un país que funcione. Vivir tranquilos. Vivir sin miedo”. Pero cuando se le exige, señor Presidente usted mira al pasado, busca culpables: Congreso, oposición, oligarcas, sus 52 ministros y 126 viceministros, y se echa otro discurso», indicó.

También dijo: El gobierno Petro ha tenido mucha plata. Sus presupuestos fueron 17% mayores que el promedio anterior: 68 billones más y las inversiones no se ven, ni se sienten. Y sin embargo, Colombia está quebrada. Bajo su mandato, la deuda pública superó por primera vez los $1.000 billones, la más alta de la historia. Uno de cada cinco pesos se nos vanen pagar deuda».

Tras detallar las promesas incumplidas por Petro, la senadora de la oposición se refirió a la salud. «Prometió mejorar la salud. Su gestión ha sido desastrosa. Los más pobres encuentran urgencias cerradas, escasez de medicamentos y no tiene cómo pagar una atención que antes tenían. Se gastó $2,9 billones en el sistema de maestros y el servicio es peor».

Además afirmó que no es cierto que la deuda en salud sea de $100 billones, y tampoco que eso pruebe que el sistema no funcione.

En materia de seguridad, le dijo al presidente:

«Fracasó su política de paz total. Pensó que la paz se firma con criminales, cuando nace de aplicar la ley. La Defensoría alerta sobre 740 municipios dominados por ilegales, sin garantías electorales. Otra prueba de su fracaso en seguridad.

Advirtió que en 34 meses de su gobierno, los secuestros aumentaron 102%, con 940 casos denunciados. Las masacres ya superaron el total del año pasado. 240. El terrorismo creció 49% en su mandato.

Igualmente indicó: Fracasó antes en salud, pensiones, servicios públicos y energía, como está fracasando ahora. Por eso creemos en los sistemas mixtos, la competencia entre los privados y estatales ha dado resultados. ¿Por qué destruir lo que funciona? Mejorémoslo.

«Usted ataca a los empresarios, los llama esclavistas porque el empleo formal es precario. Pero presume haber generado empleo. Se crearon 711 mil, pero siete de cada diez son por cuenta propia. Eso no es estabilidad. El 57% está en la informalidad sin seguridad social. Eso sí es precariedad. Su reforma laboral al destruir empleo formal precarizará aún más.

Finalmente, Paloma Valencia sostuvo: Hay que creer en Colombia. La gente no quiere más enemigos. Quiere esperanza. Los adversarios de las urnas no son enemigos de la patria. Se equivoca al dividir. Un mandatario debe buscar puntos de unión.

Lina Garrido sostuvo: “A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad».

Aseguró que «después de tres años no hay un solo logro para mostrar» y tras pedirle al jefe del estado que la mirara a los ojos, le dijo: “Cumple tres años en este Congreso y hoy huele a azufre”.

Además señaló que el gobierno de Gustavo Petro solo ha sido palabrería, discursos vacíos, sin nada real que mostrar.

«Tres años después, el gobierno del «cambio» no tiene nada que mostrar. La corrupción y la criminalidad son la radiografía de este gobierno», advirtió.

«Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño y todos nos solidarizamos con la causa. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su Gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron».

«Usted se vendió como feminista, pero le ha dado más de 10 bofetadas a las mujeres de Colombia. Porque en los más altos cargos de su gobierno ha nombrado agresores.

«Los colombianos estamos dispuestos a recuperar el país y demostrar que lo que hemos perdido durante 4 años será solamente un capítulo vergonzoso y sucio».

Tras el hecho de que el presidente Gustavo Petro se retiró del recinto del Salón Elíptico al terminar su réplica, la congresista Lina Garrido escribió en su cuenta en X:

«Salió corriendo. Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile».

Y en efecto, luego vino la respuesta del jefe del Estado:

No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuche toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dió cifras, no demostró que las mias sean falsas. Y solo escuche insultos y mentiras.

Vuelvo a repetirlo, tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira.

Y… https://t.co/Fd7aWT8yYu

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 21, 2025