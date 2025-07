Petro en instalación del Congreso: Destacó logros económicos, pero reconoció que su gobierno «no ha logrado la paz total»

–Tras un discurso que se prolongó 2 horas y 20 minutos, en el que permanentemente fue interrumpido por gritos de la oposición, contrarrestados por sus parciales y defensores de su gestión, el presidente Gustavo Petro instaló este domingo las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo 2025-2026. En su larga intervención presentó un balance de los tres años de mandato, pero reconoció que no ha logrado sacar adelante su programa bandera, esto es, la “paz total” con los grupos armados

«En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total», afirmó el mandatario.

«Los indicadores de seguridad nos van mostrando una serie de circunstancias que es clave analizar entre todas y todos para saber en dónde nos estamos equivocando y en dónde estamos acertando”, admitió.

No obstante, afirmó que «en Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de municipios no tiene homicidios: 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este Gobierno», afirmó.

Y destacó que los indicadores de seguridad ciudadana como los hurtos, los robos a residencias, el homicidio en riñas, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, «han caído en Colombia».

Además subrayó que, a pesar de las críticas por una supuesta reducción de recursos para el sector de seguridad, «el presupuesto de la Policía se ha incrementado un 22 % y añadió que la institución policial ha tenido un «aumento exponencial del personal en 14.139 uniformados «porque ahora más jóvenes quieren ser policías».

#AEstaHora el Presidente @petrogustavo llega al Capitolio Nacional de Colombia para liderar la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso 2025 – 2026. pic.twitter.com/O8XZQL4lbn — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 20, 2025

El primer mandatario destacó inicialmente en su intervención que, independientemente a las posiciones políticas, los actuales debates del Congreso de la República se han hecho alrededor de las reformas sociales que necesita el país y no se han hecho sobre el crimen y la muerte.

“Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia”, destacó el Jefe de Estado.

En la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso 2025 – 2026, el Presidente @PetroGustavo destacó que, independientemente a las posiciones políticas, los actuales debates del Congreso de la República se han hecho alrededor de las reformas sociales que necesita el país y… pic.twitter.com/BBZHkqONa9 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 20, 2025

“Amigas y amigos congresistas, aquí no hay nadie que pueda decir que el presidente de la República le dio orden al DAS o quien haga sus veces para interceptar unas comunicaciones de los congresistas de la oposición», señaló y añadió:

“Aquí no hay nadie que pueda decir que Petro le ordenó al DAS interceptar y poner unas señoras que llevaban el tinto a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para poner micrófonos debajo de la mesa y escuchar lo que decían los magistrados tratando de construir las sentencias que iban a acabar con la gobernanza paramilitar en Colombia».

También precisó: “No se puede llamar democracia cuando se intimida a la prensa, no por la discusión política, sino porque asesinaban a los periodistas, como sucedió con amados periodistas del pueblo colombiano, ¿asesinados por orden de quién? De la gobernanza paramilitar».

Sostuvo que “independiente de las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación. Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley».?

“Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos, nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos a nadie se persigue. Cuidamos la vida, con el deseo de que Colombia se convierta en el centro de la vida y no en un cementerio de sangre derramada», anotó.

El jefe del Estado contrastó el actual Congreso con el que conoció en el pasado y recordó que en su momento denunció la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo en la composición del Legislativo, lo que incluso puso en riesgo su vida y llevó al exilio a su familia.

“Hoy estamos en el tercer año de gobierno y no hay un 30% de senadores presos. Eso marca una diferencia si queremos hablar de democracia”, afirmó.

Durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente @PetroGustavo contrastó el actual Congreso con el que conoció en el pasado. Recordó que en su momento denunció la influencia del narcotráfico y el paramilitarismo en la composición del Legislativo, lo… pic.twitter.com/ukTS0pTJSG — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 20, 2025

Luego hizo un balance de su gestión destacando, entre otras cosas, que recibió el país con una inflación del 13,8% y un aumento del 25% en los precios de los alimentos, pero subrayó que en su gobierno la inflación se redujo al ?,??%. “Hemos tenido un éxito enorme”, puntualizó.

Además sostuvo que ha subido el salario mínimo como no lo hizo ningún otro mandatario, advirtiendo que continuará incrementándolo.

De otro lado, el jefe de Estado subrayó: “Sacamos del hoyo negro a la agricultura”, citando que la agricultura creció 7,1% en 2025, un crecimiento significativo desde el 2005.

Señaló que el sector agrario vuelve a pesar en el PIB nacional. Las exportaciones agrarias llegaron a USD 11.478 millones en 2024, un 13,9% más que en 2023, y subieron 40% frente a 2022. “Sacamos del hoyo negro a la agricultura”, afirmó.

Igualmente indicó que las exportaciones agrarias llegaron a USD 11.478 millones en 2024, un 13,9% más que en 2023, y subieron 40% frente a 2022.

Citando cifras del DANE, dijo que la industria colombiana creció 3,7%, con Antioquia como el departamento de mayor crecimiento. Atribuyó este resultado al impulso a las confecciones, la persecución al contrabando textil, la reducción de aranceles a insumos y el acceso a crédito para asociaciones de madres confeccionistas.

Abordó el tema de la Reforma Agraria y subrayó que a julio de 2025 se han gestionado a través de diversos medios 601.000 hectáreas de tierra fértil, en donde 401.345 hectáreas han sido compradas y el restante han sido recuperadas.

De otro lado destacó habló sobre la descarbonización en Colombia, haciendo énfasis en el decrecimiento de la extracción de carbón, que tras crecer 7,8 % en 2021, apenas logró 0,8 % en 2022 y cayó al -13 % en 2024 y -7 % en el primer trimestre de 2025.

Por otro lado, indicó que la extracción de petróleo y gas registró una caída del -3,7 % en el primer trimestre de 2025.

Habló sobre la reforma a la salud y recordó que se presentó hace más de dos años y el primer proyecto fue archivado y el actual apenas lleva dos debates.

El presidente afirmó que, pese a que la reforma no ha sido aprobada, el sistema preventivo ya se implementa en las zonas más pobres de Colombia y advirtió que la meta para 2025 es llegar al 50% del territorio.

“Implementamos el sistema preventivo, que es lo que yo considero más importante de la ley. El sistema preventivo hoy está en la tercera parte de Colombia, la más pobre”, aseguró.

«La reforma a la salud solo propone que las EPS dejen de ser aseguradoras financieras intermediarias que, por eso han colapsado, por eso han quebrado, por eso se llevaron sus propietarios decenas de billones del Erario para volverlas patrimonio particular el peor robo del erario en la historia de Colombia», sostuvo.

Y puntualizó: “Si ustedes aprueban la reforma a la salud podremos llevar el sistema preventivo al 100% del país. Prevenir es mejor que curar”, aseguró.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que, pese a que la reforma a la salud no ha sido aprobada, el sistema preventivo ya se implementa en las zonas más pobres de Colombia. La meta para 2025 es llegar al 50% del territorio. pic.twitter.com/4PIzZvOmHj — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 21, 2025

Resaltó igualmente los indicadores que evidencian una disminución en la mortalidad infantil y prenatal, destacando el fortalecimiento del sistema de salud preventivo, en el que los equipos básicos de salud y el ICBF brindan atención prioritaria a las familias más vulnerables del país.

En materia educativa, el presidente notificó que es “la segunda prioridad después de la vida» y subrayó que su propósito es que el acceso a la educación pública sea gratuita. «La prioridad de la política del cambio es que la juventud de Colombia pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana y de manera gratuita», afirmó.

?

“Ya tenemos el 97% de la matrícula cubierta para todo el que ingresa un pregrado de manera gratuita en Colombia. Hoy es realidad la educación pública superior y gratuita en todo el país”, señaló.

Dijo que en comparación con 2022, cuando solo había 597 mil estudiantes de pregrado, en este Gobierno ya se llegó a 902 mil en el primer semestre del 2025.

“Ya casi tenemos un millón de jóvenes, muchachos y muchachas estudiando gratuitamente lo que se le da la gana en las universidades públicas de Colombia, un millón”, precisó.

El jefe de Estado aseguró que antes una familia campesina veía como un imposible que un hijo entrara a estudiar medicina porque “la matrícula vale 30 millones el semestre”.

Al insistir en que si se incrementa el intelecto general de la sociedad “podemos construir la paz”, en la medida en que consideró que “no queremos más jóvenes matando a jóvenes, queremos jóvenes leyendo libros”.

Al referirse a las políticas de anteriores gobiernos, que subsidiaban estudiantes en las universidades privadas, el mandatario aseguró que “darle una beca o crédito a un estudiante en la universidad privada equivale a quitárselo a 100 estudiantes en la universidad pública”.

Al explicar las cifras, aseguró que se ha logrado ampliar en 155 nuevos cupos los jóvenes que entran gratuitamente a una universidad pública en muchas regiones de Colombia.

Para el presidente Gustavo Petro es evidente la pertinencia de la educación en los actuales momentos en que la ciencia y la tecnología plantean retos para quienes están en proceso de formación.

En este sentido, las ciencias cuánticas se muestran como el principal objetivo de formación, debido a que, según explicó, “necesitamos muchos ingenieros de energías limpias”.

“Acabamos de abrir ciencias cuánticas en la universidad del Magdalena; ciencias cuánticas, ya expliqué un poco qué significaban, pero si no hay ciencias cuánticas no hay la tecnología de hoy. Abrimos ciencias cuánticas en la universidad de Manizales; vamos a abrir ciencias cuánticas en las facultades, ojalá, de la universidad Distrital, estamos en eso, en Zipaquirá y Usme. Se va a abrir facultad de Ciencias Cuánticas en la UIS (universidad Industrial de Santander)”, anunció.

Al referirse a la universidad del Magdalena, el mandatario explicó: “Porque Santa Marta, en sus 500 años, va a tener la primera infraestructura de Colombia en inteligencia artificial en alianza que hemos hecho con Huawei y espero en Buenaventura en la alianza que hemos hecho con Emiratos Árabes Unidos y Microsoft”.

El presidente trajo a colación las palabras de Stephen Hawking, quien dijo que “la Inteligencia Artificial puede acabar con la humanidad, no porque eleve sustancialmente la productividad, dependerá si los beneficios de productividad se devuelven salario, ingreso ciudadano o utilidad privada, pero si hay una propiedad privada sobre el conocimiento humano generalizado, entramos a un nuevo feudalismo”.

Por esta razón, dijo que “todo el pensamiento humano construido hasta el momento, el presente y el futuro quedaría en manos, convertido en propiedad privada, y las leyes de Colombia tienen que hacer que en Colombia exista la soberanía digital” ante los riesgos evidentes de la manipulación que se puede generar por la información que existe en la nube.

Por ello, anunció que va a radicar un proyecto de ley en este sentido y conminó al Congreso a que “me ayuden completamente a profundidad a que, por lo menos en Colombia, exista una soberanía sobre la información”.

En su discurso ante el Congreso, el jefe del Estado arremetió contra “la prensa del capital, que no es toda la prensa», afirmando que «no habla del gobierno, sino calumnias y mentiras sobre mi persona y no sobre los éxitos gubernamentales».

“Nadie ha cerrado aquí un solo periódico o un solo canal de televisión. Solo que ahora hay miles de canales de televisión y de periódicos en las redes y no dejan que el pueblo quede en la ‘burbuja de la mentira’, que eso sí, andar en la ‘burbuja de la mentira’ no es democracia. Democracia es saber, conocer e informarse de múltiples fuentes», puntualizó.

?El mandatario abandonó el Salón Elíptico luego de escuchar las réplicas a su discurso de tres congresistas de la oposición.