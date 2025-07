Contraloría alerta sobre riesgos del Nuevo Modelo de Producción de Pasaportes por contrato de la Cancillería y la Imprenta Nacional

–Una alerta por inminente riesgo de afectación en la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, lanzó la Contraloría General de la República.

El jefe del organismo de control, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que existe una situación de riesgo en la producción de pasaportes con el convenio interadministrativo que suscribieron recientemente la Cancillería y la Imprenta Nacional y la posibilidad de que no haya disponibilidad de importante documento desde el mes de septiembre próximo.

Concretamente el contrato dejó en manos de la Imprenta Nacional el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, todo lo cual venía ejecutando desde hace más de una década la empresa Thomas Greg & Sons.

En la alerta, la Contraloría General de la República señala que no evidencia la definición de cuáles serán los aliados estratégicos de la Imprenta para asumir la ejecución del nuevo modelo del servicio de pasaportes, si bien el 18 de julio de 2025 se suscribió entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores el “Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No.007 de 2025” con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, logísticos, humanos y tecnológicos (…)”, y, en la misma fecha el “Convenio Interadministrativo Especifico No.001 de 2025” para “Aunar esfuerzos administrativos y técnicos, para la implementación del nuevo modelo del servicio de pasaporte (…), siendo el ejecutor la Imprenta Nacional de Colombia”, y, se definió como nueva fecha límite para la implementación del modelo el 31 de marzo de 2026.

Sostiene la CGR que no se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo.

Además, afirma, el contrato actual de prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas vence el 31 de agosto de 2025, y no se han suscrito contratos por parte de la Imprenta Nacional como ejecutora del nuevo modelo, ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de la expedición de los documentos encaminados a mantener la prestación del servicio, lo que pone en evidente riesgo el cumplimiento de dicha obligación de Estado.

Igualmente indica que la Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional sobre la situación identificada como resultado del ejercicio de control concomitante y preventivo que adelanta la entidad, con el fin de que adopten autónomamente las acciones que consideren procedentes para que se mitigue el riesgo identificado, evitando la afectación al servicio público y de esa manera precaver las graves implicaciones sociales que de ello pudiesen derivarse.

En comunicación dirigida a los jefes de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, el Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, indica que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Imprenta, “se encuentran en latente riesgo de incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5 del artículo 25 del Decreto 869 de 2016”.

Al respecto, transcribe el artículo 24 de la Constitución: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”..

También, el artículo 25 del Decreto 869 de 2016: los consulados tienen la articulación de expedir pasaportes y documentos de viaje a los connacionales, y visados o documentos adecuados a las personas que desean viajar a Colombia.

Se están modificando los compromisos del Memorando de Entendimiento, dejando en incertidumbre jurídica el cumplimiento de las estipulaciones de este documento y en particular lo relacionado con el Aliado Público Extranjero, habida cuenta que, no se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección, con el que la INC puede suscribir contratos para la ejecución del modelo, subraya la Contraloría y agrega:

Se establece un nuevo cronograma con fecha límite para la implementación del modelo a cargo de la INC, hasta el 31 de marzo de 2026, lo que pone en riesgo la prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa, teniendo en cuenta que el contrato suscrito con el operador actual vence el 31 de agosto de 2025 e intensificado al no existir ningún contrato suscrito por parte de la INC como ejecutora del nuevo modelo ni por el MRE como responsable de la expedición de los documentos que garantice la continuidad en el

suministro de los mencionados documentos.

Añade que de conformidad con lo anterior, tanto el MRE como la INC, se encuentran en latente riesgo de incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia6 y el numeral 5 del artículo 25 del Decreto 869 de 2016″.

“De no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1.991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”, precisa la contraloría.