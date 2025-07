Defensa de Uribe Vélez anuncia que apelará fallo: «Presunción de inocencia sigue intacta»

–La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez notificó que apelará el fallo emitido este lunes por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá que lo declaró culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al discrepar jurídicamente de las valoraciones expuestas por la funcionaria.

«Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal», fue el veredicto que dio la jueza Sandra Heredia.

«Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes», advirtió el equipo de la defensa, encabezado por el abogado Jaime Granados, en un comunicado que emitió en la madrugada de este martes.

En el escrito establece que «frente a la sentencia que se conocerá este viernes (1 de agosto) a las 2:00 p.m., el equipo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez guardará un silencio prudente mientras se conoce y estudia el fallo en su integridad. Solo una vez examinada en detalle la sentencia, se emitirán pronunciamientos de fondo al respecto».

Y añade: «La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes».

En este sentido, el equipo de la defensa anuncia que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley y puntualiza que «de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».

Finalmente reitera su «convicción sobre la inocencia del expresidente Uribe, sustentada en los hechos y en las pruebas presentadas a lo largo del proceso».

Firma la bancada de la defensa

Abogados:

Jaime Granados

Jaime Lombana

Juan Felipe Amaya

Franklim Guevara

Édgar Barraza

A partir de ahora, la defensa del expresidente Álvaro Uribe tiene un término de cinco días para presentar la apelación y llevar el caso ante el Tribunal Superior de Bogotá, para que defina la segunda instancia. Asimismo, ese órgano de la justicia tendrá la última palabra con respecto a la privación de la libertad del expresidente.

Sobre el futuro del exmandatario, el abogado Jaime Granados, antes del fallo conocido la víspera, había anticipado: ‘Sin importar la decisión de la jueza, el expresidente no irá a la cárcel’, porque no existen pruebas ni testigos que sustenten las denuncias en su contra. Además, si no se emite una sentencia en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.

Al respecto, tras encontrar culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez como «determinador» en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, advirtió que como las penas máximas de estos delitos son de cuatro a ocho años, se haría merecedor de prisión domiciliaria.

“Se concluye y se ha acreditado, más allá de duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Cadena en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con estos comportamientos, queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia”, precisó la funcionaria.

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó una pena de 108 meses, además de una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes por el delito de soborno en actuación penal y 600 salarios mínimos legales vigentes por fraude procesal.

Mientras tanto, la Procuraduría solicitó que el exmandatario pague la condena en casa.

Este viernes 1 de agosto en una audiencia programada para las 2 de la tarde, la juez dará a a conocer el monto de la condena y la pena privativa de la libertad que deberá pagar, muy seguramente en casa, tal como lo advirtió la misma funcionaria judicial este lunes.